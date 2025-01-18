大齡剩女的姻緣路（一六）

她最見不得父母這種虛偽。她吐成那樣，他們沒有誰問過她一句為什麼不舒服，恐怕心裡還會嫌棄她吐得不是時候。他們永遠只關心眼前的面子，想著怎麼樣多弄點錢，哪怕從女兒身上榨取。

每次返鄉都是一次回爐，把她在外面好不容易長起來的鱗甲扯下來，踐踏上去，剝離下來，然後血肉模糊地再次離開。

趙芸約了唯一認識的保險經紀在公司樓下喝咖啡 。她在網上提前做了點功課，沒問太多問題，就毫不猶豫地簽了這份兩百萬的商業醫療保險 合同，心裡計算著找到兼職工作還需要多久、她給自己偷著存下的一小筆錢還能撐幾個月。

保險經紀收起合同，大鬆一口氣，甜甜地叫她：「姊姊，中午時間短也要慶祝一下的。你等著，我去買兩塊蛋糕，改天我專門請姊姊吃飯。」

趙芸看到平日喜歡的巧克力蛋糕，突然胸口發悶，憋氣惡心，推說吃太飽了，裝個盒子我帶去公司下午吃，謝謝你。她沒來由地竟然想起，和他第一次約會就是吃的這款，胃裡翻江倒海的酸楚。突然想到什麼，嚇得手一抖，小勺磕到碟子「滴答」一聲，格外清脆。

趙芸感覺到身體發生了巨大變化，或許是心理作用，她總覺得可感知到那一小團細胞組織在不停地分裂、長大，成人形，甚至在母腹裡有喜怒哀樂，會翻滾踢腿。幾釐米的小球也算是一個生命，因為這一點依仗，趙芸似乎有理由原諒和放下，也有了藉口將就，給自己一個機會或許也是給他（她）一個了斷。她把縈繞在心頭幾十個小時的話，終於發了出去：「我懷孕了。十周左右。」（一六）