去火車站領婆娘（一）

圖／王幼嘉

陳大闖

我叫陳大闖，是陝西省周至縣葫蘆頭村人。我當年找婆娘，買了兩個饃，花了一塊錢，給她一吃，就願意了。我的這個婆娘，是我從周至火車站領回來的。是六○年的冬季，一起過活了五十多年了。我們生了兩個兒、兩個女子，孫子、外孫一共八個，打工的打工、上學的上學。我和老婆子單獨過著，種著幾畝地，吃的夠了。看了三隻羊，每天賣點羊奶，買個油鹽醬醋，花的夠了。咱一輩子爭氣，怕求人。

五八年到六二年，我們周圍的男人到火車站領婆娘的人多得很，就我這村裡的就十幾個。這些年陸陸續續死了幾個，活著的都七、八十歲了。為啥甘肅 的女人往咱我們陝西跑？據說是遭了災了，具體是啥災咱也不清楚。這些婦女都不識字，沒有文化，有的婆娘連自己家住的地址都記不住。反正是上頭徵糧歪得很，農民手裡沒有糧食、沒有吃的，人餓死了一片片。能跑就跑，不跑等死。

那時候，我們陝西的糧食也緊張得很，也是吃大食堂哩，有定量哩，人也吃不飽，也是紅苕蘿蔔半年糧。但能略微強一點，一個大隊死一個兩個人，也沒有人敢說是餓死的。人和動物一樣，天生有求生的本能嘛。甘肅的人一個勁往陝西跑，河水開了閘，誰也攔不住。有些婦女雖然說不識字，但人靈醒，列車員把她趕下去，人家又上了下一趟車。有的女人被火車站收容，被攆下火車三、五次，最終還是跑到了陝西。

還有一個現象，那幾年逃到陝西的人，十個有九個是婆娘和娃，男人跑過來的極少極少。為啥？男人出來不好要飯，沒有人給，還是吃不上。婦女跑過來的，女子娃有十六、七歲的，婆娘有三、四十歲的。我還見過許多六、七十歲的小腳老婆子，拄著拐棍，破衣爛衫地跑過來。如果不是走投無路了，人不會離開自己的家園往外面跑……

女人跑到陝西，總有人要、有人收留。那時候人也不講究女人相貌長得乍樣，俊了、醜了，不講究身材乍樣，高了矮了、胖了瘦了。有病亂投醫，人窮不挑妻。各個村裡最窮苦的、死了婆娘的、身體有點殘疾的、一輩子打光棍的老漢，只要你人去火車站等候著，火車一來，就能領回來一個婆娘。那時候從甘肅來的女人草一樣賤，不用花一分錢。我是說自己跑過來的。如果是人販子帶過來的，還是要掏幾十塊錢哩。有大膽的人做這個「生意」，來來回回往陝西帶婆娘，換些錢。

我年輕的時候個子大、樣貌精神，也招周圍女娃子稀罕。但都差不多快三十了，還沒有娶上個媳婦，為啥？是咱家條件不如人，窮得冒塵土。我大死得早，沒有留下個啥，一間房子、一間灶房。我沒有其他兄弟姊妹，就一個老媽，是個小腳，下不了地，還需要我養活。在生產隊勞動上一年，給分上幾十斤麥子、兩百多斤玉米，還有一堆紅苕，身上沒有一點銅渣渣。媒人給了說了幾個本地的女子，人家能看上人，到家裡轉一圈，又不願意了。嫌棄我家裡窮，喝茶的碗碗也只有兩個。她們還不知道，我家只有兩雙筷子。過年來個拜年的客人，我媽給客人用筷子，自己折兩根棉花稈當筷子使喚。

「闖娃，人家都到火車站領婆娘哩，你去，也給你領一個。媽沒有本事，把你耽擱得快三十的人了。」

為說個婆娘，把我媽熬煎得頭髮灰白、灰白的，成天愁眉苦臉的。一晚上、一晚上的睡不著。村上和我同齡的男人一般二十一、二上結婚，翻年就生了娃，幾年就生幾個滿地跑。我媽稀罕娃，看著眼熱。

「行。」

我答應著，我答應著我媽，心裡就輕省一些，就有個盼頭和想頭。我一個大小夥子，還和我媽睡在一個炕上，一人睡一頭。因為家裡就這麼一個睡屋、一張炕，倒是節省柴火。我媽嘮嘮叨叨許多次，她說：「闖娃，你把媳婦領回來了，先和媽一達睡著。春上把我攢的雞蛋 賣了，買些椽回來。你和媳婦抽空到土壕打上些胡基，胡基曬乾了，請兩個匠人再蓋一間房。新房給你和媳婦住，媽住這裡就行了……」

賣雞蛋是我們農村人唯一能看見錢的地方，這錢可以稱鹽、打煤油。但是國家也不讓農民私人賣雞蛋，有人統一來收，一個六分錢。但提到集市上偷偷賣，一個一毛錢。雞蛋攢多了，我媽總是顛著小腳提到集市上賣，賣給路過的城裡人。把錢攢著，說給我娶媳婦使喚。

我知道，我媽著急著抱孫子，免得她到左鄰右舍串門子都抬不起頭。農村人比的是人氣，誰家兒子多、孫輩多，就沒有人敢欺負、敢小看。（一）