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中國公安曝演員王星遭詐騙過程 中泰警方已逮12人

藍色廂型車野火下倖存照瘋傳 車主尖叫：它居然沒事

我們能為愛情做點什麼（六）

李東文

正在這時，鳳儀的電話響了，是她名義上的婆婆，阿權母親打來的。鳳儀開了免提：「鳳儀啊，你好久沒回家看我們了。你看你，上個周末我煲了湯，你不回來喝，你媽寄了特產，你也不拿點來給我老太婆……你又不是不知道，我和阿權爸爸很惦記你，我們是把你當成自己的女兒的……後天阿權外婆生日擺酒席，你一定要回來喝。再不回來，我和阿權爸爸就要生氣了……我們在家等著你們來接的……」

老太婆東一榔頭西一鋤，好不容易才囉嗦完畢。我和花花聽得頭皮發麻，暗中替鳳儀鬱悶。與這種思維混亂的人溝通，不是那麼容易。

「每次想用車，都說『我和阿權爸爸很惦記你』。用車的時候，我是他們的心肝寶貝，用完後我是臭狗屁，一個除了占他兒子便宜之外，什麼也不是的爛女人……不要以為他們用車真有什麼大事，都是些陳穀子爛芝麻的小屁事，去看下姨媽，公車三個站這麼點路，也要我開兩小時車回去接送她，她真是把自己當成慈禧太后了……我們都要離婚了，還天天打這麼膩歪的電話，也不嫌惡心。」鳳儀沒好氣地抱怨。可是，她的抱怨又顯得很蒼白，連我這樣的粗人，都覺得她這是在無病呻吟。阿權和他父母又沒用槍威脅她，她接不接送，還不是自己說了算？

我和花花喝粥、吃蛋糕，鳳儀說怕長胖，夜裡不吃東西，連散熱排毒、清理腸胃的小米粥也不肯吃一口。

我說：「鳳儀，你偏執的個性還是沒有改變。」

「什麼偏執不偏執的，不就一點粥嗎？讓你把我說得好像是個不近人情的人似的。我最近又胖了一點，現在的小鮮肉不喜歡胖妞的。」（六）

小米

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