大齡剩女的姻緣路（一四）

「我換完衣服，他說他要去沖個澡，臨進浴室的時候還壞笑一下。老實說，我當時春心蕩漾了一下。那天，他的手機在床頭櫃上充電，我看到他猶豫了一下，沒拿著手機進洗手間。過了一會兒，他的手機亮了一下又一下，我也沒想什麼，就是下意識的動作看一眼。他手機有密碼，指紋鎖，他不看手機的時候肯定鎖屏。沒想到，他的微信 信息是那種消息會在屏幕上頭滾動顯示的，對方發了一連串信息，什麼親愛的你在幹麼、周末想我嗎，明天你早點過來，我姊說她請咱倆吃飯。那個女的微信名叫薇薇，最後一句是『老公明天見』。」

趙芸敘述到這裡就沒了力氣，郭睿又吃驚，又不意外。這年頭，劈腿平常得都叫人審美疲勞，見怪不怪。無論什麼樣的。

她握住趙芸的手，一下一下地摩挲她的手心。趙芸哽咽一下，聲音高了起來：「我當時就砸爛了他在我家所有的物品，砸不爛的統統扔到樓道裡去了。我不想聽他的解釋，更不想看到他惡心的嘴臉。我扔掉了他送給我的幾件廉價破爛，砸碎了我給他買的手機。我都沒讓他穿好衣服，就把他推出門了。這種渣男，赤裸著在樓道裡不正好嗎？這次，我們徹徹底底，一刀兩斷。」

「是不是男人都有點花花腸子，我是不是應該假裝沒看到？」

「別傻了，一次出軌，一旦有機會，他還有下次，除非他老的、窮的再沒機會。你做得對。如果他特能賺錢、對你特別好，忍忍也值得。要是很上進，就算是績優股。他住你的房子，吃你的、用你的，對你也不好，你為什麼要原諒他？就因為他說要結婚嗎？和這種人結了婚，你就完了。」（一四）