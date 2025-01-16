賈威風斜目千面，她仍像個花蝴蝶周旋在賓客間，他又再度露出嫌惡的神情。只是這股嫌惡是一種複合式的情感，沒有特殊指向性，卻毫無死角地掃射到所有人事物。賈威風打從坐移民 監的首日起，搖身一變為不用上街乞討的乞丐，幾十年來在家飯來張口、茶來伸手，家務老婆一手包。起初還天真以老趙的話為圭臬，積極拎著履歷走天涯，到處投擲，尋找翻譯、口譯或任何沾得上邊的工作。四處碰壁後，他孤注一擲，向坊間有名的求職顧問求指教。

他滿懷期待，踏入顧問的辦公室，只見一張癡肥的國字臉窩在紫檀雲龍紋束腰寶座裡，蠢胖的身軀趴在一張紫檀雲龍紋畫桌批閱著公文。他手握萬寶龍的名貴鋼筆，振筆疾書時，全身的贅肉都在亂顫。在國外看慣IKEA風格的家具，突然來這麼一下，他以為穿越時空了！這活生生是故宮博物院的北京恭王府紫檀家具特展。

郝顧問先從加拿大 就業市場開始分析，去大城市不如去小城鎮，像多倫多太競爭，印度人比華人更會搶工作。最好去像Nunavut這類原住民 保護區找，當天就有工作。又提美國經濟不景氣，對加拿大失業率有影響，隨便一個招牌砸下來，都能砸死一票正格加拿大畢業生，機會還輪得到外來的移民嗎？

賈威風終於認清沒有加拿大的學歷和所謂Canadian experience（加拿大經驗），想找到飯碗是緣木求魚。那天下午打道回府，路上他想起剛剛映入眼簾的辦公室風格，驚覺真活見鬼了！現代人的問題去請教一個清朝人，真是不問蒼生問鬼神！（八）