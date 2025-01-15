今晚他模仿老電影《火爆浪子》（Grease）裡約翰‧屈伏塔的造型，一襲粉紅色西裝，梳個復古西裝油頭。他人來瘋朝艾丹心嚷著：猜猜看，我的心在哪邊？當然在左邊！錯，在你那邊！

艾丹心狠狠白他一眼。他借酒裝瘋，一把攬艾丹心入懷，她被捏摟得全身起雞皮疙瘩。然而眼前這隻掌握一票客源的老狐狸，她怎敢輕易開罪，唯有半嬌嗔、半使壞地往他臉頰捏一把，「你真是活到老、壞到老啊！」艾丹心順勢一個輕柔的小巴掌朝吳浩瑟臉上一推，「你少來了！」兩人各懷鬼胎地笑開懷。

艾丹心的美貌放到任何地方，都令周遭景物相形失色。她有傣族血統，膚質鮮嫩光滑，輪廓深邃，融合中西合璧的美感，許多老外乍見她，常當她是泰國 人。

非菜豪氣逼人，把第N杯紅酒當啤酒乾掉後，興致一來就想賣弄國學知識，粗聲粗氣嚷叫不停：「今天在座美女如雲，想當年，ㄍㄢ隆皇帝下江南，也沒有老子我今天這麼快活！」

「那個字念『前』啦！什麼『甘』！」吳浩瑟逮到非菜這土財主的小把柄，報復的快感令他又笑又跳、手舞足蹈！艾丹心被逗得花枝亂顫，賈威風甚至捧著肚子笑不停！

「隨便啦！今天開心最重要！」非菜毫不介懷，這種爆笑場面在他的人生歲月裡比比皆是。

人再壞，都有優點。非菜財大氣粗、言談粗鄙，對摯友千面卻肝膽相照，此事在朋友圈廣為流傳。艾丹心頗不服氣，她偷瞥千面，思忖她何德何能，竟有這等好運？

她邊搖晃掌中的高腳杯，邊瞅著酒紅色液體發愣。杯觥交錯之際，她的遺憾像地下湧泉猛烈向上冒湧。七、八年前，兒子被前夫帶回新加坡 撫養，她自力更生，四處謀事，陰錯陽差踏入房仲業。如果當時有非菜這般財力雄厚的好大哥相挺，就能擺脫吳浩瑟這個心頭之患。（七）