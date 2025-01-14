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大齡剩女的姻緣路（一二）

王婷婷

「他是那種做事滴水不漏、說話面面俱到的人，該買的禮物會買、該見面了會見、該做愛就會做愛，不和我吵架，卻不會讓步。可我總覺得不對勁，以我的智商也找不到破綻。這是最可怕的地方。教科書式的談戀愛，你想可能嗎？他除非是機器人，要不然就是太有心機。我也突然不喜歡他了，每一分鐘都是煎熬，越看他越可疑，卻找不到原因。我受不了了。我那幾天不知道怎麼像著了魔，想各種辦法讓他『無意中』知道我『劈腿了』，是帶引號的『劈腿』。然後他就問我是不是，我說對不起，分手吧。本來我是想試探試探他，是不是我懷疑的想逼我先提分手，沒想到他什麼都沒說，給我轉了五十萬，還貼心地寫了一張借條給我拿著，表示以後不可能被追回。特別特別冷靜的，我們倆分手了。我哭了，他還安慰我，說他理解我。他是不是機器人，或者他有什麼陰謀？我覺得，他早就想分手了，但是怕我做出什麼事，在微博上爆點什麼料，那會影響他們公司股票，損失幾個億也有可能。誰知道呢？也許是我多心。」

完美不好嗎？錯過了這麼好的男人，還會有更好的嗎？要是她不提分手，事情會不會不同？

或許她們倆就是差那麼一點姻緣上的運氣。

郭睿大學畢業後，她媽媽就把自己名下的，東二環邊上的涉外公寓萬國城一號樓一套二居室投資房，轉到了她的名下。說是二居室，有一三九平方，專屬電梯直接入戶，單獨的洗衣房和保母間。兩個臥室一南一北，中間隔著寬敞的客廳、餐廳和另外的小起居室。（一二）

投資 微博

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