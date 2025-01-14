我們能為愛情做點什麼（三）

圖／王幼嘉

狂怒中的阿權左一下、右一下，幾個耳刮子，把鳳儀打得暈頭轉向。鳳儀一整夜都在哭，沒完沒了地哭。阿權煩到不得了，又不敢把她打死，就從她的包裡拿走汽車鑰匙，出去喝酒。天快亮時，鳳儀哭累了，小睡一會，獨自去醫院做了人流手術。她甚至未來得及把自己懷孕的消息告訴阿權。她與阿權之間從未停止過的爭吵，令她對以後的生活毫無把握。腹中的孩兒，是留是去，在家暴 發生之前，令她十分糾結。

看到我臉上的瘀傷，兩位美女大呼小叫，讓我懷疑自己受了很重的傷。花花心疼不已，含淚做冰袋給我敷。

「不會是阿權找人來打我的吧？」我突然冒出這樣的念頭。可是，我跟阿權只見過幾次，並無衝突，他沒有理由這樣做。而且他這個窮鬼，根本就沒有買凶打人的閒錢。

猜測歸猜測，車還是要換的，我隨鳳儀下樓交換車上的物品。鳳儀車上沒啥東西，我車上的東西可就多了，不說球拍、球鞋、球衣這些，光塑膠味很重的練習球就兩大框。倒騰好車上的東西，我擔心阿權守在她家門外等她回去，問要不要送她回去，她說：「不用，他二十分鐘前走了。」

走了？難道鳳儀有千里眼？

鳳儀說：「我在他手機上裝了GPS，他的行蹤我一目瞭然。」

我問：「那他有沒在你手機上裝同樣的東西？」

「有，不過被我發現了，又裝了個『反偵察』軟體，他看到我的位置便是虛擬的了……」

高科技原來可以這麼玩，我算是開了眼。我問：「你說，你嫂子會不會在我手機上，也裝了這樣的東西？」

鳳儀表情古怪地看了我好一會才說：「應該不會吧？嫂子是聰明人，不像我這麼愚蠢。」

「愚蠢？你這麼聰明，怎麼會愚蠢？」

「一旦有了GPS，或者類似的監視軟體，就是多了一個負擔，一天到晚提心吊膽，顧慮重重，胡思亂想。沒事變有事，小事化大事，大事變災難。」

「你們不會是因為這個軟體，才走到今天這一步吧？」

「當然不是。這破玩意，從沒帶過什麼好處給我，但多了許許多多煩惱。自從裝了後，我沒有一天是開心的。兩個人之間，有了這些以後，就沒必要再膩在一起了，分開是必然的。」

「今天這不是挺好的嗎？給你帶來了安全感。」

「安全個鬼，我倒是希望在家門外等著我，我回去後跟他拚個你死我活……鬧得再大一點，離婚就會變得更簡單，不用像現在這樣，拖泥帶水，半死不活的。你知道嗎，添哥，現在我去哪都要看他的GPS，見到他在附近，就趕緊躲得遠遠的，躲瘟神一樣。可是，我又要三天兩頭，打電話求他簽了那個離婚協議書。只要我醒著，就一刻也離不開手機，半夜噩夢醒了，第一時間也是找手機翻他的行蹤，看看他有沒有守在我家門口。我怕出門的時候，他從暗處衝出來捅我一刀……」

3

星期三傍晚，是我給某單位做集體陪練的固定時間。他們水準不高，也不怎樣熱愛網球，但因為領導喜歡，所以情緒高漲。之所以說是陪練而不是教練，是因為他們只是需要找個在行的人一起玩，哄哄領導開心。陪練費點體力，但不費口水，多給領導餵幾個他能一板絕殺的球，就萬事大吉。這個單位的人有個共同的特點，就是優越感良好，尤其是領導大人，簡直就是「天下之大，唯我獨尊」。跟他們玩的時候，我得克制著自己的表現慾，也要提醒自己，態度要更謙卑一些。沒有人喜歡這樣，但也沒有人不喜歡錢的，不是嗎？

這個單位的課結束後，領導帶著大家去酒店吃晚飯。我在沉沉夜色中，一邊啃麵包，一邊等何雪靜和馬明昌。兩個穿著情侶運動套裝的男女各推著一輛時尚小單車進來了。那男的，細皮嫩肉的，比何雪靜還白淨，真該叫他白天打打球，把皮膚曬黑。跟著白淨小夥身後的大姐，身材高大、體格健碩，看著像個女運動員。

大姐人品不錯，剛一見面就表揚我：「剛才這麼多人，就你打得最好。」

我說：「姊姊好，你這體格，看著像運動員哦。」

白淨男搶著說：「教練好眼光，華姊以前是打籃球的，市隊的正選運動員。」

「厲害啊！失敬、失敬！」

「你別聽他胡說八道，八輩子前的事，還好意思拿來說！」

他們想要學打網球，剛才在外面觀察了我很久，覺得我打得不錯，也很有耐心。

大姐讓我喊她華姊，白淨男叫志平……當然不是《神鵰俠侶》中的淫道士尹志平，他姓王。從他們給我的名片上得知，華姊是工廠老闆，志平是一間公司的經理。他們臉上的氣色告訴我，他們是混得不錯的人。（三）