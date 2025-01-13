我們能為愛情做點什麼（二）

圖／王幼嘉

一個家，哪怕是獨居的人的、租來的，容量也很驚人，鍋碗瓢盆、四季衣裳、床單被子、桌椅檯凳，各種零碎，從這搬到那，簡直就是災難。我們剛買不久的新屋還未交樓，但我們既然已經領了結婚證，就有必要搬到一起生活不是嗎？這間小小的出租屋，我一個人住著大小挺合適，花花的東西搬過來以後，這裡擺個箱子、那裡多了張椅子，擁擠密集，像時空扭曲了一樣，走路都不敢快。

我收拾好球包，準備回家。世紀蓮體育中心綠樹環繞，青草芳菲，除了蚊子多之外，沒有太大的毛病。春天的夜晚，氣溫宜人、濕度合適，繁星點點，雖無月光，卻於樹葉縫中有路燈，溫馨而迷人。如此良辰美景令人心生柔軟，總想做點什麼討好自己愛的人。

「一會收拾完屋子，要帶瓶紅酒和花花到樓頂吹吹風。」我腦子裡閃過過樣一個浪漫的念頭。房東 人品不錯，對租客 開放天台，我和花花在上面晾被子之餘，還種了不少花草。

就在我取車的時候，旁邊閃出一個人，問我：「你是李東添？」我剛說「是」，便覺眼前一黑，臉上吃了一拳，後腰又被踢一腳。我大喊一聲倒地，幾隻腳同時伸過來踩我。

慌亂中，我揪住其中一條小腿猛拽，把一個大高個拽得應聲倒地。幾位球友聞聲趕來，我趁劫道者分神之際翻身躍起，掄起鐵球框沒頭沒腦地一頓亂砸。球友們趕過來時，壞人已作鳥獸散。地上的血漬在手機電筒下顯得陰森可怕。我身上這裡那裡都在痛，但沒流血，是剛才被我拽倒的大高個的頭破了嗎？他這麼大的個，摔下去可不是鬧著玩的，沒準還會腦震盪。

細心的球友發現我裝舊球的框上掛著一塊布，也帶著血跡……雖然以寡敵眾，我似乎也沒吃多少虧。

按剛才的情形看，這是目標明確的買凶尋仇，有人出錢雇了這幾個人收拾我。可是，我無非只是一個微不足道的小人物，卑微如地上的螻蟻，到底是哪個，要對我下如此重的黑手？對方有這麼多人，若不是球友的反應迅速，我很有可能被活活打死的。

雖然沒吃大虧，但我心情變得很惡劣。我和花花同居的第一天，便發生這種惡劣的事，不吉利的開端。

半小時後，我回到了張燈結綵的家中。花花把家收拾妥當的同時，還把她女孩子家的裝飾遷移了過來。家中有情調的燈全開了，五盞檯燈、一盞落地燈，光線柔和，錯落有致，有種進了西餐廳的錯覺。令我意外的是，家中除了花花外，還多了一位美女，我的表妹魯鳳儀。幾個月前，我把律師劉大狀介紹給她認識後，就再沒見過她，也沒問過她離婚進行得是否順利。她跟花花相處得倒是不錯，有時還一起逛街。

一年前，鳳儀跟認識一個月的帥哥阿權閃婚，甜蜜了半年不到，還未擺喜酒，便開始鬧離婚。她這次來是要和我交換座駕。因為遭遇家暴 ，又得到了阿權「威脅她性命」的鐵證。不久前，她在律師的幫助下，把窮光蛋丈夫阿權趕出家門，但懷疑阿權手上有她汽車的鑰匙，怕他半夜把汽車偷走。她的是奧迪、我的是大眾，別說交換一段時間，去辦了過戶手續，我也會勉強同意。

鳳儀淨高一六五公分，相貌出眾，生在富裕家庭，父母又疼愛，大學剛畢業，便送了汽車做賀禮，工作滿一年送豪宅。可她的姻緣卻不順，先後談了幾次，還是得不到好的收場。

阿權向鳳儀索要二十萬青春補償費，如果不給錢，就把汽車過戶給他，要不然就拖著到死也不離。這個愛車成癡的男人，志在車，不是錢。男的向女的索要青春補償，我還是第一次聽到。事實上，該拿錢出來了結這場荒唐鬧劇的是阿權，他們登記結婚的前一天，鳳儀替他還了五萬元卡債……

我的表妹我了解，的確還未做好走進婚姻的準備，也不太容易相處。但是，無論她有多少缺點，都不該被敲竹槓。從鳳儀告訴我們的點滴可知，她丈夫阿權對汽車的興趣比她名下的房子更大，還未決裂的時候，經常用她的汽車拉著狐朋狗友去這去那，非常樂意做人家的免費司機。到他們大打出手以後，還是千方百計從鳳儀手上把車開走。

汽車，是阿權生命中非常重要的一樣東西。他們的關係進一步惡化，也是因為汽車。鳳儀無意中查到，她的車一個月內有八次違規。阿權對這些違規供認不諱，但以沒錢交罰款為由，拒絕承擔責任，鳳儀氣不打一處出，問候了阿權家的祖先，家暴便發生了。（二）