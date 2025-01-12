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理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

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大齡剩女的姻緣路（一○）

王婷婷

趙芸不以為然，我爸媽沒離婚，但我寧願他們離。他們過成那樣，比離婚差一萬倍。

郭睿和趙芸不一樣，她的男人緣不是一般的好。

她從高中談戀愛，男朋友換了十幾個，對她死心塌地的、對她言聽計從的、腳踩兩條隻船的、追到她就想控制她一切的、英俊的、粗糙的、有才華的、富二代、官二代、窮的租郊區農民房的、海歸精英、離異男、成功人士。什麼樣的男人都能愛上她。

郭睿每一次都是認真的，有時候愛得濃烈如酒、有時候愛得人淡如菊，有時候她只是被愛、被感動。幾個月、一年多、三四年，也有過三天的、半個月的，各種原因，很多種狗血淋頭的結局。

郭睿嘆息：「寧可養一隻狗，陪伴著狗過完狗生，都不想再為了男人情緒起伏、感情波動，再也不想愛或者被愛。談戀愛談得夠夠的。」

趙芸也嘆息：「我就想有一次很投入、很熱烈的戀愛。」

她們倆都想結婚，都沒能如願以償。

趙芸這些年變了很多。剛來北京上學的時候，她倆都是十九歲。趙芸是第一次離開家，什麼都不懂，郭睿高中就在寄宿，熟悉集體宿舍生活。對外經貿大學在四環內，熱鬧的元大都遺址北邊，趙芸覺得學校附近已經是鬧市，郭睿說不是。為了帶她去東方新天地和新世界逛，託繼父給趙芸安排了一份兼職，用了四年才教會她化妝。

郭睿長得粗眉大眼，帶點野性不羈的風格。她的眼線在日光下顯得濃烈了點，被日式餐廳的仿古落地燈箱襯托得眉目如畫、性感撩人。（一○）

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