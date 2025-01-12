我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

找路（七）

曉霜

台階上，一股黑壓壓的人流湧出，個個面容嚴肅。大家走出站口時，忽然天空烏雲翻滾，大雨即將來臨。

高個子男人神情自若，在地鐵口指了指右邊的紅綠燈，「我往那邊走，不遠就到家了。林肯中心離這很近，你要去的地方就在附近。祝你好運，再見！」

說話間，交通燈變綠，他友好地揮了揮手，頭也不回地穿過馬路，拐進對面的街道，消失在拐角處。

紫雲本來希望有個嚮導可以一直把她帶到目的地，但是她又為自己的這個想法覺得可笑。高個子男人匆匆離去，她的心情和這天空一樣陰沉下來。

她看到手機顯示已是四點二十分，還有十分鐘要到達目的地。沒想到半小時的路程，她已經走了一個多小時，還沒到達。紫雲的心臟開始急促跳動，感覺血液往頭上湧，全身有些冒汗。她拿出地址，再次打開谷歌地圖，想確認一下方向。

她沿著哥倫布圓環走，圈外是高聳入雲的建築群，圈內車輛密集，向不同方向奔跑。圓環中央矗立著一座哥倫布的巨大雕像，它站在一根被三艘船穿過的柱子上，一個長著翅膀的人正在檢查地球儀。她彷彿看到了四百年前的哥倫布，站在一艘高高的帆船上，仰望著美洲大陸。暴風雨即將來臨，她忽然感覺整個哥倫布圓環像是航行在大海中的帆船，天地開始搖動。人們趕路的步伐愈發急促，街上的小商販也開始收攤。

走到圓圈的一條街口，紫雲見到對面有一個入口，幾棵巨大的無花果樹，樹枝上長滿了新葉。她的眼前出現了一片綠色的樹林，一條小徑通向遠方，彷彿在召喚她往裡走。可是時間快到了，她急得找路，於是快速地沿著圓圈繼續行走。（七）

地鐵 谷歌

上一則

頒贈作家魚夫褒揚令 賴清德：他的一生都在為台灣打拚

下一則

龍眼憶親情

延伸閱讀

找路（二）

找路（二）
聖塔瑪格麗塔牧場市 列加州最安全小鎮 華人聚居蒙特利公園市排名近墊底

聖塔瑪格麗塔牧場市 列加州最安全小鎮 華人聚居蒙特利公園市排名近墊底
全美小鎮安全性排行 南加小台北近乎墊底

全美小鎮安全性排行 南加小台北近乎墊底
銀行業控告聯準會搞神祕 要求每年壓力測試應透明

銀行業控告聯準會搞神祕 要求每年壓力測試應透明

熱門新聞

2015年夏，瘂弦（右2）葉嘉瑩（右1）在溫哥華與文友餐聚，後排為瘂弦所創立的加拿大華人文學學會的《華章》副刊編委，左起林婷婷、劉慧琴、諾拉。（圖/劉慧琴提供）

思念之必要——紀念溫哥華三位詩神

2025-01-09 01:02
台灣的老眷村大多是低矮交錯的民居，如今大多數已改建，昔日樣貌只留存在照片中。（本報系資料照片）

眷村的童年

2025-01-07 01:02
圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02

執子之手 與子偕老

2025-01-08 01:16

幸福的志業

2025-01-10 01:00

二手衣店的一幕

2025-01-05 01:00

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃