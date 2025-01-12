台階上，一股黑壓壓的人流湧出，個個面容嚴肅。大家走出站口時，忽然天空烏雲翻滾，大雨即將來臨。

高個子男人神情自若，在地鐵 口指了指右邊的紅綠燈，「我往那邊走，不遠就到家了。林肯中心離這很近，你要去的地方就在附近。祝你好運，再見！」

說話間，交通燈變綠，他友好地揮了揮手，頭也不回地穿過馬路，拐進對面的街道，消失在拐角處。

紫雲本來希望有個嚮導可以一直把她帶到目的地，但是她又為自己的這個想法覺得可笑。高個子男人匆匆離去，她的心情和這天空一樣陰沉下來。

她看到手機顯示已是四點二十分，還有十分鐘要到達目的地。沒想到半小時的路程，她已經走了一個多小時，還沒到達。紫雲的心臟開始急促跳動，感覺血液往頭上湧，全身有些冒汗。她拿出地址，再次打開谷歌 地圖，想確認一下方向。

她沿著哥倫布圓環走，圈外是高聳入雲的建築群，圈內車輛密集，向不同方向奔跑。圓環中央矗立著一座哥倫布的巨大雕像，它站在一根被三艘船穿過的柱子上，一個長著翅膀的人正在檢查地球儀。她彷彿看到了四百年前的哥倫布，站在一艘高高的帆船上，仰望著美洲大陸。暴風雨即將來臨，她忽然感覺整個哥倫布圓環像是航行在大海中的帆船，天地開始搖動。人們趕路的步伐愈發急促，街上的小商販也開始收攤。

走到圓圈的一條街口，紫雲見到對面有一個入口，幾棵巨大的無花果樹，樹枝上長滿了新葉。她的眼前出現了一片綠色的樹林，一條小徑通向遠方，彷彿在召喚她往裡走。可是時間快到了，她急得找路，於是快速地沿著圓圈繼續行走。（七）