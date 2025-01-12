我們能為愛情做點什麼（一）

圖／王幼嘉

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我的朋友張小盒，性格外向、爽朗透明、青春陽光、能說會道，還善於聆聽，是天生的好記者人才，什麼樣的人都願相信他，什麼樣的人他都能結交。這不，去趟醫院看眼睛的功夫，就跟漂亮小護士交上了朋友，並把人家帶過來跟我學球。單單一個小護士也就罷了，還把人家男朋友捎上，同時過來跟我學打球。

嬌滴滴的小護士姓何名雪靜，人如其名，雪白安靜，眼神婉約、文雅安逸。我經年累月在運動場上奔跑，見慣了運動場上那些皮膚黝黑、風風火火，小獸般狂野的女孩子，猛地見到一個膚色如雪、沉默寡言的，以為自己穿越回到了古代。何雪靜男朋友是同一間醫院的醫生，又黑又高，人瘦，臉更瘦，兩隻眼睛燈籠似的又大又狂野，看上去很聰明的樣子。這一黑一白的兩個人站一塊，像傳說中的黑白無常，倒也相映成趣。

小盒告訴我，何雪靜體質纖弱，又在經常有人去世的醫院上班，容易撞邪，有時會看到古怪的東西，影響身心健康。她母親去向半仙求助，半仙作法之餘另贈警句：沒事別待在醫院，要增加戶外運動，多曬太陽吸收正能量……所以小盒就介紹她來跟我學球。何雪靜學醫，相信科學，同時又不避鬼神。她的男朋友馬明昌，本來就是運動健將，一聽到女朋友要學打網球，拾起舊球拍也跟了過來。

說起張小盒的眼睛，也算是富貴病。他由記者榮升為編輯，從原先的採訪、寫稿，轉為審稿、改稿、編版、校版，同時還負責網路民生版塊的終審，也就是說，他的新崗位離不開電腦，眼睛的使用頻率遠高過大腦許多。眼睛開始變得乾澀，他使用眼藥水，每天都要用很多次。不久後，普通的眼藥水不管用了，得從日本 海淘強力型的。然後，上癮了，不僅工作時要滴，周末休息也要滴，半夜醒來也忍不住滴上幾滴，間隔的時間越來越短……碰巧哪天身上沒帶眼藥水，用純淨水代替，也能撐一小會。為了戒眼藥水的癮，他去醫院尋求幫助，得到了結識何雪靜護士的機會，順藤摸瓜，與雪靜的男朋友馬明昌成了哥們……

前些時候，我和女友花花東拼西湊，總算弄夠了一個套間的首付。荷包空了，所以這個時候，多接活很重要。為表感激，我提議請小盒吃飯，他說：不用、不用，最近快忙瘋啦，我可沒有時間應酬你。他的樣子看上去既愉快又輕佻，一副人逢喜事精神爽的賤相。

我問：「最近走桃花運了吧？」

「哪有什麼桃花運，只不過要換個好點的工作而已。你每天在球場上跑得汗流浹背，賺錢這麼辛苦、收入這麼低，我都不好意思宰你。」

過氣名記者張小盒嘴賤這個毛病，這輩子是沒法改了──不過嘴賤也沒關係，朋友們都很愛他，因為他不僅僅才華橫溢，還很善良。他得意洋洋地告訴我，他被挖角啦，月底將過去某門戶網站做內容總監，工作時間由以前的一周五天增加至六天，年薪由原先的稅前十五萬，暴增至稅後三十萬。考慮到去網站上班勞動強度有所增加，更頻繁地使用眼睛在所難免……到時候，得用多少眼藥水才夠？這可是危險的信號，所以他希望自己在跳槽前戒斷眼藥水的癮，重新變成一個正常人。

醫生告訴張小盒，戒癮的第一步是用藥力弱的替代小日本生產的坑爹貨，第二步是拉大相隔時間，第三步用意志戒心癮，第四步是完全忘記世界上還有種叫做眼藥水的東西。

在報社做編輯，受人尊敬，有社會地位，彈性工作時間，勞動強度不高，收入也不算太低，適合張小盒這種拖家帶口、要照顧老人和孩子的居家男人。只不過，那是適合以前的他，現在，一切都變了，他希望能多要一兩個孩子，於是便需要一間更大的房子。想換大房子就要掙更多的錢，賺更多的錢就要往上爬，或者跳槽換工作……他家現在的房子不到七十坪，兩居室，目前只有一個孩子都嫌擁擠。

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我把晚上的課調前上了，天剛黑便回家。為了和美女花滿樓，我的未婚妻，迎接美好的二人世界，我準備花點時間大展身手，好好收拾一下我的狗窩。本來，應該周末幫花花把東西搬到我家的，但周末我從早到晚都要待在球場上課，現在是非常時期，得多賺點錢不是嗎？

為了遷就我，星期一上午，花花請了半天假，和我一起把她周末已經打包的東西搬過來。花花辦公室有同事休產假，她分擔了不少額外的工作，請半天假都要跟上司磨嘴皮子。而我，星期一下午也要去教球，所以白天，我們只夠時間搬家，沒時間收拾。（一）