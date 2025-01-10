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洛杉磯野火肆虐、消防栓缺水 紐森致電拜登卻「打不通」

找路（五）

曉霜

她的身體開始出現問題，害怕過馬路，常常出現幻覺。她似乎失去了方向感，身體的導航系統出了問題，迷路成了常態。她變得害怕出門，也不再喜歡旅行。

她的思緒隨著車子的顛簸跳躍，腦子裡閃過那些難以抉擇的時刻──那些讓她感到迷茫的日子。那些如同地鐵路線錯綜複雜的選擇，每一次人生的急轉彎都讓她感到無助。生活中的每一次選擇充滿了不確定性，她試圖找到自己的方向，卻常常被無形的力量阻礙。地鐵迷路的感覺，就像她在生活中的迷失一樣。

想到這，紫雲緊張地看了看地鐵現在的位置。站台的名字和路線圖在黑暗的隧道中快速掠過，她生怕坐過了站。

這時，高個子男人轉過臉對她說：「下一站是六十六街，林肯中心，你可以在這下車。我到五十九街哥倫布圓環下。」

馬上就要到了！紫雲在手機上查看她要去的地址。在六十三街的一家咖啡館，離哥倫布圓環很近。她決定跟這個男人一起下車，心裡想著，萬一找不到地方，還有個嚮導。這一刻，她的心充滿了快樂與期待。

今天是一個特殊的日子。紫雲第一次通過約會網站，去見一位文學教授、一位詩人。她從北京來紐約探望女兒，一輩子循規蹈矩的她，每天都在想，自己應該在還沒有太老之前，重溫一下青春之夢。生活還能給她一個機會嗎？

紫雲離婚後，獨自一人把女兒養大。如今女兒長大，她還未老。這次來紐約，她拿出了當年找工作的勁頭，在幾個約會網站找男友。當她第一眼在Match.com網站看到他放的那首詩──那是她熟悉的《哈姆雷特》，她被電擊了一下，認定他不是一個平庸之輩。她想認識他。（五）

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