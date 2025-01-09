大齡剩女的姻緣路（七）

趙芸驚訝地說：「我們倆認識十幾年了，我都沒見過她媽。帶著你去見？憑什麼？為什麼？」

老鄉的同學再也沒給趙芸打過電話，一次都沒有，連一句交代都沒有。趙芸也沒主動找過他，兩個人就這樣無疾而終。

好幾個月後，郭睿知道她又恢復了空窗，也沒問為什麼分手，一如既往地貧嘴：「走，咱去慶祝一下你依然擁有睡男人的機會。」

趙芸沒告訴郭睿，老鄉的同學聽說她父母早年下崗，臉色就變了。她也很介意那個人每次都直奔主題，解決完立刻站起來，再也不碰她一下。有一次她情緒上來，笑著往他身上靠，他像躲避痲瘋病人似地突然跳開。

有些事，即使最最最好的朋友，她也不願說。郭睿遇到的男人都很優秀，對她的好花樣百出。她不醜，自己能養活自己，為什麼她連找個平凡的、普通的、正常的男人都找不到？

這一次，同居幾個月的男人，又分手了。

趙芸提起楊偉明就掉眼淚，不是為他，是為自己一次又一次的失敗傷心委屈。她不計較、沒要求。他要搬過來就搬，平日裡要幹麼就幹麼。她做了所有能做的，退讓到無可退讓，可他竟然一邊住在她家，一邊勾搭別的女人。

「這種渣男分了更好，你值得擁有更好的。如果沒遇到好男人，一個人起碼圖個清靜，不會被迫當了扶貧主任。」郭睿安慰她。

她還是哭個不停。「和那個人結婚，你會被吃乾榨淨，當甘蔗渣被吐掉，恭喜你了。」

趙芸止住哭泣，呆呆地看著四十五度角方向一塊牆皮脫落的印記。

她回想起曾經去見過另一個女同學，給她介紹的一個男人，據說家裡特別窮。（七）