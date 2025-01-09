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找路（四）

曉霜

有一個冬夜，她在餐館打工，幾位哥大數學系的留學生為蕭兵過生日。他陽光帥氣、氣宇軒昂，紫雲不由自主多看了他一眼。切蛋糕時，她為他唱了一首生日歌。她不僅人美，還有一副天生的好嗓子。幾位留學生不常來餐館，大家邊喝酒、邊暢談，一直聊到關門。蕭兵是他們注意力的焦點，而他的目光始終沒有離開過紫雲。最後是蕭兵送她坐地鐵回家的，他笑著說，紫雲是上天送給他的生日禮物。

從此，蕭兵常常來餐館看她，即使只是點一碗湯，默默地坐一會兒。他們很快相愛。每天下班後，蕭兵都會來接她，兩人一起坐地鐵回宿舍。在地鐵裡，她依偎在他身旁，一天的疲憊都會煙消雲散。有時候，她會用一天辛苦掙來的小費，請他吃頓飯，然後一起去看電影。那時的生活很艱辛，但她從不迷路，心中似乎永遠有一個導航儀。她的路線很簡單──上學、打工、從學校到宿舍。大家都說他們是天生一對。紫雲畢業那年，他們結了婚。

車廂在搖晃中繼續前行，紫雲的思緒也隨之搖晃。

紫雲畢業後找不到工作，成為全職太太。他們搬到了曼哈頓對面的布魯克林，蕭兵在華爾街做證券交易員，收入豐厚。第二年，他卻因一起客戶訴訟被公司解雇。他們帶著一歲的女兒逃離了紐約，回國創業。

他們搬過好多次家，直到孩子上小學時，他們在北京買了學區房安頓下來。然而，那個家再也無法容納蕭兵躁動的心，他渴望自由，決定去深圳創業，生意做得風生水起，卻再也沒有回過家，他說他的心已經回不去了。在多年的等待中，紫雲的人生慢慢改變了模樣。（四）

地鐵 留學生 華爾街

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