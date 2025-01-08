大齡剩女的姻緣路（六）

老鄉的同學誤以為她吃醋，更讓她心裡一梗，不願意越解釋越說不清。聽到他說不喜歡郭睿這種女人，她尷尬地不知道說什麼才好，只好不再說話。

她知道郭睿不在乎被用一下，但她很介意。

趙芸很失望，有一種深深的幻滅。原來，無論親情還是愛情，都如此功利，到底是為什麼？郭睿父母對她毫無要求，什麼都隨她，只要她高興。她的男朋友們也沒聽說誰覬覦她父母的權勢金錢。因為她什麼都有，遇到的人自然什麼都有。是不是我出身平民之家，只能遇到這樣的人，越貧窮越奸詐狡猾勢利嗎？

郭睿曾經故意在打飯時多要一份菜，又說吃不完浪費，非要撥到趙芸碗裡一半。趙芸一開始沒看出來她的用心，後來覺察到她總是買最貴的菜分給她，是一種變相救濟，再也不肯要。因為那件事，兩人鬧了一陣子不愉快。

後來，趙芸給郭睿寫了封長信，講她感覺自尊心受到傷害。她沒有困難到吃不起飯，只不過家裡不寬裕，她想省點錢出來買衣服、化妝品。郭睿刻意到同宿舍的人說她天天揀剩飯，她都抬不起頭來做人了。郭睿第一次知道，自己的好心或許讓別人難堪和難過。

趙芸後來也讓步了，郭睿不要的東西她才挑揀。除了生日，絕不肯收特意買的禮物。

那個人自從知道郭睿她爸是董事長之後，每次見面都會給趙芸送花、送圍巾，然後要趙芸叫郭睿出來吃飯。

自己慘到靠同學才能釣到個男人嗎？如果他發現郭睿不再有利用價值之後呢？

趙芸對老鄉的同學說：郭睿這個人很絕的，吃喝玩樂可以，誰找她幫忙辦事一概沒戲，我不想去碰釘子。

那個人不信，說郭睿看起來挺好的，他求的是小事，請郭睿帶著他去一下她媽辦公室，剩下的他自己說。（六）