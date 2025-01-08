我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

大齡剩女的姻緣路（六）

王婷婷

老鄉的同學誤以為她吃醋，更讓她心裡一梗，不願意越解釋越說不清。聽到他說不喜歡郭睿這種女人，她尷尬地不知道說什麼才好，只好不再說話。

她知道郭睿不在乎被用一下，但她很介意。

趙芸很失望，有一種深深的幻滅。原來，無論親情還是愛情，都如此功利，到底是為什麼？郭睿父母對她毫無要求，什麼都隨她，只要她高興。她的男朋友們也沒聽說誰覬覦她父母的權勢金錢。因為她什麼都有，遇到的人自然什麼都有。是不是我出身平民之家，只能遇到這樣的人，越貧窮越奸詐狡猾勢利嗎？

郭睿曾經故意在打飯時多要一份菜，又說吃不完浪費，非要撥到趙芸碗裡一半。趙芸一開始沒看出來她的用心，後來覺察到她總是買最貴的菜分給她，是一種變相救濟，再也不肯要。因為那件事，兩人鬧了一陣子不愉快。

後來，趙芸給郭睿寫了封長信，講她感覺自尊心受到傷害。她沒有困難到吃不起飯，只不過家裡不寬裕，她想省點錢出來買衣服、化妝品。郭睿刻意到同宿舍的人說她天天揀剩飯，她都抬不起頭來做人了。郭睿第一次知道，自己的好心或許讓別人難堪和難過。

趙芸後來也讓步了，郭睿不要的東西她才挑揀。除了生日，絕不肯收特意買的禮物。

那個人自從知道郭睿她爸是董事長之後，每次見面都會給趙芸送花、送圍巾，然後要趙芸叫郭睿出來吃飯。

自己慘到靠同學才能釣到個男人嗎？如果他發現郭睿不再有利用價值之後呢？

趙芸對老鄉的同學說：郭睿這個人很絕的，吃喝玩樂可以，誰找她幫忙辦事一概沒戲，我不想去碰釘子。

那個人不信，說郭睿看起來挺好的，他求的是小事，請郭睿帶著他去一下她媽辦公室，剩下的他自己說。（六）

上一則

眷村的童年

下一則

誰能在月中指月？──佛誕夜於可倫坡

延伸閱讀

養在家裡的小三（一）

養在家裡的小三（一）
新法將在元旦上路 20多州最低工資調漲、肯塔基准許醫用大麻

新法將在元旦上路 20多州最低工資調漲、肯塔基准許醫用大麻
加州話題／南加蒙市丁胖子廣場 被叫「丁騙子」

加州話題／南加蒙市丁胖子廣場 被叫「丁騙子」
不是「覬覦家產」 和父母談錢才能控管家庭風險

不是「覬覦家產」 和父母談錢才能控管家庭風險

熱門新聞

圖/吳孟芸

清理父母的老屋

2025-01-05 01:02
台灣的老眷村大多是低矮交錯的民居，如今大多數已改建，昔日樣貌只留存在照片中。（本報系資料照片）

眷村的童年

2025-01-07 01:02

二手衣店的一幕

2025-01-05 01:00

紐約地鐵驚魂記

2025-01-04 01:00
上海外灘。（本報系資料照片）

京滬行腳

2024-12-31 01:02
陸游唐琬寫的釵頭鳳。（圖/黃棟洲提供）

沒有下課鈴的一堂課

2025-01-06 01:01

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園