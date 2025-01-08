養在家裡的小三（全文完）

「但女人碰到這種事情，連出身名門望族的老婆，不也是一樣沒輒嗎？最後，阿諾的老婆只能選擇離婚。所以妳若不願離婚，只有自己想開一點吧！」

莉萍並不同意姊姊的看法，她反駁說：「難道我們女人天生就要被丈夫欺負嗎？」她的語氣中充滿憤怒、不甘與無奈。

慧萍則淡淡回答道：「這個社會對女人本就是不公平的，我們只好祈求下輩子投胎轉世當男人吧！」她的語氣十分淡然，似乎早已接受了這殘酷無情的現實。

莉萍十分痛苦無奈地對姊姊說：「天啊！我這一輩子，千防萬防，再怎麼防，竟然防不到養在家裡的小三啊！」一邊說著，她眼淚就像斷了線的珍珠般滑落下來。

莉萍這時亂了方寸，淚眼汪汪地向姊姊埋怨道：「妳說這是個什麼世道啊！我們四、五十年的夫妻感情，難道就如此輕易地被摧毀了嗎！姊姊，請妳告訴我，現在我到底該怎麼做才好？」

慧萍立即上前摟住妹妹，柔聲安慰她說：「事已至此，妳也不要再難過了！更不要想太多，妳慢慢耐心等待，事緩則圓、人緩則安，也許衛祖會有迷途知返的一天，事情會有圓滿解決的時候。」

慧萍停頓了一下，接著說：「莉萍！也許這是命運的安排，不一定是件壞事。至少經由此事，可以讓妳早點認清衛祖的真面目和事情的真相。」

莉萍點點頭，默默不語。她輕輕將頭貼靠在姊姊的肩上，深深感受到姊姊給予的愛與親情的溫暖。（全文完）