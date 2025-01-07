第二天一早，她還是去了東湖公園。正值初陽升起之時，樹影與光影在眼前不斷交織，渲染出迷人的光暈。湖裡，有群鴨戲水。湖之畔，有人在舞刀和弄劍、有人在練太極和八段錦。少年羅丹頭戴紅色鴨舌帽，坐在一塊大石上，手執速寫筆，熟練地抬頭、下筆，復抬頭。她想像紙頁上出現晨練者的身影，這些陌生人在羅丹的世界裡一閃而逝，好像此生他唯一的使命便是抓住那些一閃而逝的身影，直到自身也淹沒其中。

……那天，她忘了自己是怎麼離開東湖公園的。

●

此刻，廖頌零站在圍觀的人群之外，眼睜睜地看著暮色降臨，人影散去。她好似置身無盡的虛空之中，既覺得此刻不真實，也覺得過往不真實。失神之際，宋醫生已趔趄著步子往廣場那端走去。一輛黑色轎車泊在不遠處的車位上，車門打開之前，她還有機會叫住他。

一陣遲疑過後，只見轎車正離開泊車位朝她緩慢駛來。她心跳加速，好像只要自己揮揮手，那個人就會搖下車窗，驚喜而詫異地喊出她的名字。

可車子向著下一路口，無聲地滑行而去。

她猛然意識到，當年山路上邂逅的年輕女子可能不是別人，正是不願露面的醫生妻子。她在診室裡見過他們女兒的照片，也是披肩長髮，笑時嘴角微微上揚。女孩只比她略小了幾歲。

有一次，她在扔掉止血棉球出門之際，正巧女孩背著書包從外面進來。四目相對的剎那，對方投來尷尬而同情的一瞥。在之後的用餐時間裡，他們一家三口大概還會繼續談論她，好像她的命運故事也感染了他們，讓原本輕鬆歡樂的餐聚氣氛蒙上陰影……（一一）