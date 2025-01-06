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「玫瑰的故事」演員赴泰國拍戲 被載往泰緬邊境後人失聯

南加華人餐廳、超市減料？ 龍蝦少肉、乳鴿拼不全

大齡剩女的姻緣路（四）

王婷婷

聽說趙芸和一個男人同居，郭睿就要請吃飯。

在昆侖飯店頂樓的旋轉餐廳，郭睿的日常雖然和趙芸差別巨大，她說自己在北京頂多就算個上中產，低調中偶爾露出京城人沒有危機感、匱乏感的灑脫。她訂的是昆侖飯店頂樓的旋轉餐廳，不奢侈，也不是平民消費，不會讓對方覺得她炫富，適度表達了她做為女方代表的重視和矜持。趙芸的歷任男朋友都這個待遇。

說是歷任，趙芸大學時和一個男同學有過幾個月的若離若即，然後不了了之。畢業後和老鄉介紹的老鄉談過大半年，加上楊偉明，也不過第三個。

男同學和郭睿比和趙芸熟，一起吃了幾頓飯，他們倆聊得比他們倆多。後來郭睿氣得罵人：「去他奶奶的，我再也不理他了。我成什麼人了，被人說我撬了好朋友的男朋友。我比竇娥還冤，我根本沒那個意思。他對我表白就是陷我於不義，太他媽的不地道。」

趙芸沒說話，背著身子假裝睡覺，眼睛哭腫了，不好意思去上課。郭睿去給老師講，她發燒四十度不能來。

有好事者說：「她仗著自己條件好，連你的男朋友都挖牆腳。」

趙芸不喜歡聽，她知道班裡這些女同學看不慣郭睿一副跩得二五八萬的樣子，嫉妒她花錢大手大腳，眼紅周末有車子來接她回家。她們也暗自嫉妒郭睿對趙芸好。平日裡無中生有，都要說郭睿為富不仁、仗勢欺人，有這個機會，哪裡肯放過。

她們怎麼講，她都不作聲，講幾次就沒意思了。

郭睿輾轉聽說了幾個人背後挑撥離間，她沒問過趙芸，趙芸也從未說起過。她們倆和從前一樣同進同出，整天在一起吃飯、一起散步、一同去圖書館自習。（四）

圖書館

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