養在家裡的小三（七）

突然間，莉萍覺得丈夫好像變成另外一個陌生人似的，氣得她臉紅脖子粗，全身都在顫抖，甚至對丈夫大吼大叫地直跳腳，她已近乎歇斯底里的瘋狂狀態。

莉萍全然無法理解，也不敢相信，這四、五十年的夫妻感情，竟然會被一個才雇用三、四年的管家給挫敗了。這個管家在莉萍的眼裡，只不過是一個姿色平庸的中年婦人，論外貌長相、身材體態，甚至學經歷，莉萍樣樣都遠勝過她，惟獨只有年齡的差距而已。莉萍心裡很不服氣，但是再怎麼吵和鬧，丈夫根本就是不妥協，堅決不肯另外換人。

那次來上海小住時，莉萍因身體微恙，便留在臥房內休息。晚餐時，管家在飯廳伺候丈夫用餐。過了一會兒，她醒來起身，輕手輕腳地由房間走至飯廳。正當她經過客廳時，無意間瞥見鏡子裡的反射，那一瞬間，猶如青天霹靂般，頓時，她驚嚇得目瞪口呆，難以置信。若非她親眼目睹丈夫和管家之間的曖昧行為，她絕對不相信，會有這種事發生。

她呆立在那，用力咬了一下自己的手背，確定不是在做夢。然後她眼睜睜看著丈夫極盡奉承巴結的笑容，柔聲細語地對管家說著話。兩人毫無顧忌，大膽的親密行為，猶如一把利刃刺在她的心上，令她感到一陣巨痛、惡心和憤恨。

此時，她怒火中燒，幾乎無法控制自己，恨不得立刻衝上前去，狠狠搧管家幾個大耳光。

她雙拳緊握，牙齒咬得咯咯作響。但是為了顧全大局，她強忍著憤怒的情緒，拭去眼角的淚水，深吸了幾口氣，假裝咳嗽幾聲，才緩緩走入飯廳。（七）