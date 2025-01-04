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高博士結婚了（一一）

李枋

劉父知道高博士胃不好，膽結石又剛開刀，辛辣的食物絕對得忌口。姊妹倆分坐高義民左右，添菜、倒荼就怕怠慢。劉文浩和高義民相處甚好，劉母又不時烙餅、餃子、包子做好了送了去，彼此心裡雖然明白這些是奔著「假結婚」去，但做起來倒真像走親戚串門子了。

一個夜裡，高義民胃不舒服，拄著拐杖去廚房取藥。倒水時，衣服被櫃子金屬把手勾住，轉身重摔在地。所幸不嚴重，只頭上起了個包，疼。可是這一驚，他產生了恐懼，如果血流如注，或暈倒了呢？他不怕死，怕死了沒人知，家裡要有人……於是「假結婚」的念頭開始動搖起來。

他離開中國人圈子很久了，對「假結婚」一事聽都沒聽過。他是科學家，行事嚴謹，這人格摧?之事是不能夠的。

「我們娟娟心眼好，人靜、洗衣、煮飯樣樣行，吃了不少苦哇……文革時我被思想改造打入牛棚，她媽媽下鄉勞動，孩子沒人管……後來她嫁給老馬，老馬家是農民，成分好，小閨女五歲。這孩子沒什麼文化，心眼好。唉，兩人為了兒子來美國，把婚也離了……沒身分，處處是困難……」劉文浩一席話倒提醒了他。

高義民和惠美商量，思前想後，「兩個單身結婚合情合理。」反倒是惠美催促哥哥：「結婚吧，別再猶豫了。」

高義民將劉家人都請了來，公開了他的經濟狀況，存款、退休金醫療保險、社安……說他只希望有生之年得到照顧，等「那天」來臨，他會把房子和車子留給他們做紀念。

馬大慶感激涕零，一顆心差不多都掏了出來地說：「高博士，您是我們家的貴人。您放心，我們知好歹，不會知恩不報的。」（一一）

醫療保險 退休金 餃子

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