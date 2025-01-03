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養在家裡的小三（四）

趙海霞

「以他多年情場老將的經驗，很容易看出一些端倪，表妹夫和管家之間定有非比尋常的親密關係。他還告誡表妹夫說：『莉萍可不是好惹的，千萬要小心點，好自為之。』可嘆！有時候，他們男人的私密，彼此都會互相幫忙隱瞞的。」

莉萍斜著眼看了看大表姊說：「妳現在才來放馬後砲，已經太遲了。」

大表姊卻一副洋洋得意的模樣，向莉萍吹噓道：「我還是可以幫妳驅趕狐狸精，我是專治各類狐狸精。我老公的小三、小四，全都是被我三兩下收拾得服服貼貼，從此再也不敢上門。我一定會把妳家那個狐狸精管家趕走，保證讓她落荒而逃，跑得比兔子還快。」

莉萍對滿臉假笑、善於裝腔作勢的大表姊避之惟恐不及，哪還敢招惹她啊！任何八卦消息，只要經過大表姊加油添醋，由她口裡傳出的話，幾乎精彩得可以寫成劇本。

如今所有親戚朋友都知道莉萍家的這件醜聞。當然其中幸災樂禍、看好戲的人多，真正關心莉萍的人並不多。只怪她平日待人態度冷漠傲慢，說話也不夠圓滑，經常得罪人。

慧萍曾勸告妹妹：「對人不可太冷漠無情，說話也不要太苛薄。日後，難保不會有求人的時候。」

莉萍卻嗤之以鼻，一副十分不屑的語氣說：「哼！反正我有錢！這一輩子都不用求人，為什麼要浪費時間和精力去討好別人呢？」

慧萍搖搖頭，嘆口氣說：「人生在世，總是有求人的時候。只怪爸媽從小把妳寵壞了。我真是希望妳這一輩子，凡事都能順順利利，不用求人。」

「有錢能使鬼推磨，沒錢寸步難行。我們那些喜歡逢迎拍馬、阿諛奉承的勢力親戚，眼裡只有錢，他們一向都是認錢不認人的。放心吧！對付他們不是什麼困難事。」（四）

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