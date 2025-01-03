大齡剩女的姻緣路（一）

圖／想樂

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「你一個人在外面沒個照應，也沒成個家，還是回來吧。」老家親戚總喜歡說這句話表示親熱。趙芸回一次老家，要解釋很多次：「我在北京挺好的，一個人也挺好的。」

她總恨自己懦弱，如果是郭睿，她會甜甜地問：「我回來，您給我安排什麼好事？」

「一個人怎麼會過得好嘛！你還不懂。」三姑每次都會這樣說。

但三姑父一喝酒，兩人就要吵架。三姑打得過，她在家看電視。打不過時，就一股風似地衝下單元樓，在院壩裡對著樓上自家窗戶罵一陣子，去附近菜市場遛達一圈，專揀收攤處理的一塊兩塊成堆賣的青菜，去熟悉的攤位上和老闆娘推心置腹講這個膏藥如何、那家艾灸管不管用等心得，半買半送得到一堆剩下的骨頭和豬尾巴、腰子、肝什麼的回家，氣就消了一大半。

趙芸自小就不明白，這樣的日子，到底有多少好處不足為外人道？

她剛畢業留在北京的那幾年，每次回老家，各路親友都會興興頭頭地安排十幾場相親，不容她反駁、反對、不同意。表姊妹們假裝被家長逼迫，押著她和對方親友吃飯、喝茶、喝咖啡 ，也有過甜品屋裡拿著精緻的小叉子，一小口、一小口挖蛋糕的浪漫下午茶。

這幾年，偶爾也有人給她介紹過離異的、喪偶的。四十多歲長年愛穿各種花襯衫的一個男人，據說也願意見見她。

她父母很為她去北京讀大學而榮耀過幾年，那是他們一家人最好的幾年了吧。

這幾年，趙芸父母的心情會忽然大好，那是有人羨慕他們的女兒能在帝都待下來。有時候會埋怨她不認識三甲醫院醫生、電視上的人沒一個是她朋友，這還罷了，幾千萬人口的大城市，一個娶她的男人都找不到。三十好幾的女人，錢也沒賺多少，穿衣打扮沒縣城女子時髦。她同學的孩子比她媽都高了，她還單著，莫不是有什麼缺陷？

她媽出去打麻將，最恨人問她女兒嫁人沒、最煩聽到誰家又抱孫子。聽到誰家女子給爹娘買了房子，回到家坐到黑燈瞎火，還不想煮飯。

心情煩了，就在微信 上發語音，一發好幾十條。講半天沒回應，更生氣，睡一覺起來再講幾十條。他們越講得多，趙芸越不想和他們講話，年節時寧可加班，也不願回去。

但趙芸從未拒絕過結束單身的機會。

去年初，在相親平台上認識了一個男人。見過三次面後，兩人一起註銷了約會網會員，開始了正式交往。第四次約會，男朋友楊偉明在電影散場後的街角，與她壁咚了一番後，要送她回家，她沒拒絕。楊偉明說：「你夠奢侈的，一個人租了單居。」

「我自己的房子。」她不習慣說謊。又覺得說這些說早了，她補了一句：「月供比房租多多了呢。」

「那不一樣，這是給自己存錢。」

趙芸也想問他，是租的房子還是買的，到底忍住了。只是親吻了一次，還沒資格問吧。再說，萬一他沒房子，豈不是尷尬。楊偉明似乎沒想到她竟然有自己的房子，神色裡有股肅然起敬，和前幾次沒有過的謙和溫柔。

她懷疑自己多心。

遂特意做出對他住什麼地方沒興趣的樣子，只是和他聊了聊籍貫，說她知道南陽是出諸葛亮的地方，人杰地靈。楊偉明說：湖北人都是九頭鳥，我怎麼只看到一個頭？說完，扳過她的腦袋，又埋下頭吸吮一番。

第二天，楊偉明給她發信息說，他已經退了租，三十號搬到她家。他沒什麼東西，自己過來就行。

趙芸嚇了一跳，她先是有點莫名的激動，還從來沒和男人同居過。轉念一想，摸過胸脯的地步，一下子就跨越到睡在一起，還是每天吃睡在一起，這步驟是不是太快了點？

等她頭暈腦脹的勁兒過去之後，她覺得不對勁，同居難道不應該先商量一下嗎？或者是交往一段時間，感情升溫到考慮結婚，才同居試一試，怎麼還有剛剛談幾天，就發展到同居的？甚至沒問她是否同意。

趙芸心裡煩悶。

感情也沒好到心照不宣，怎麼能擅自作主？

這份通知的另外一個信息也讓她不舒服。和她同年、同等學歷的男人，在北京混了這麼多年，還在群租房裡混？（一）