他收拾些衣物，取了些現款，送娟娟回娘家後，逃難似的，連夜奔向高速公路。

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馬大慶已經三天沒有打電話回家了。娟娟擔驚害怕，薇薇知道，也十分焦慮。怎麼辦？在美國沒有身分，就像國內黑戶，躲躲閃閃，這日子什麼時候是個頭兒？

這幾天高義民見劉家姊妹倆心事重重，「家裡都還好吧？」

娟娟低頭不語，薇薇機靈，好像跌落懸崖，有人來放繩索了。「高博士，這兩天家裡遇著麻煩了。我姊他愛人老馬，來美國在餐館打工，起早摸黑就想存點錢。他們夫妻先是分居兩地，現在好不容易在一起了，又遇到移民 局掃黑，老馬怕被抓送出境。我姊也苦，過去怕他變心，現在又想千里外的兒子……」薇薇嘆口氣，「她現在的狀況很需要人幫忙。」

高義民聽得入神，「此地中國人不少，我住在這裡四十多年，眼見東方人越來越多……」

薇薇怕離題，「我姊夫是個上進人，他在國內有份好差事，朋友都罵他傻，放棄多可惜。可是他說水往低處流，人往高處走……」高義民點頭。「您可以幫他們這個忙嗎？我二姊吃不下、睡不好，怕她病。病不起呢，沒保險 ……」

高義民見薇薇楚楚可憐樣，起了憐恤之心，「我能幫什麼忙？」

「和她結婚！」

這話一入耳，高義民腦子一熱。薇薇怕他惱怒，「假結婚……不會有麻煩的，也不需要您費心。手續交給律師辦，您只要簽名……我打聽過了，一般行情三千元，分期付款。結婚一次，綠卡 拿到一次，等人腳踏上美國土地，再全部付清。」高義民眉頭一皺，「我知道談錢傷和氣，高博士，我知道您是不在乎這些錢，但我們的誠心希望能解決問題。」（九）