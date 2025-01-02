她還用八四消毒液拖地、噴灑消毒水，好像他們體內的病毒會隨著呼吸殘留在空氣中。

她不敢確定，那個人就是出現在診室裡的女人。可如果不是她，又會是誰？她不知道那女人做什麼工作，或許什麼也不做，只在一個裝修華麗的大房子裡走來走去，等到黃昏暮色降臨，便走到醫生家的診室裡，還會走到那些聳立、陡峭的台階之上。大概，醫生還會和她一塊吃飯，搛同一個碗裡的菜，就像真正的情侶那樣……她不敢再想下去。

周末到了，女孩哼著歌，帶回一大落言情小說。男友去外地實習了，兩人相約半個月見一次面。她也有足夠理由留在租房裡，服裝廠周末也要放假的，女工們也需要足夠的時間休息。那段日子，恰逢雨季，天穹崩塌，雨水像扯不斷的簾子，嘩啦啦往下一頓猛砸。

租房窗台外搭著玻璃雨棚，到了夜裡，雨棚更是將雨聲無限放大，嘈雜急切，好似有千軍萬馬奔湧而來。床頭燈的暖光打在女孩側臉上，一會兒淚眼婆娑、一會兒湧出嗤嗤笑聲，陷身於情愛天地裡的人，早已將身外世界一把推開。

她已經十八歲了，可還沒有與任何一個異性接觸過，連朦朧的暗戀都沒有。她時常想，一個人的內心被另一個人占據，是什麼感覺？

什麼時候，她才能遇到這樣的人？

她還能等到那一天嗎？

咯吱作響的鋼絲床好似在回應她的煩躁與不安。她感到自己的身體就像一枚過了花期，卻遲遲不見綻放的蓓蕾，黑白格子裙裡盡是女童的冷硬和纖細，沒有一絲成熟女性溫婉、動人的氣息。她天天照鏡子，不安極了。他們都在教室裡上課，只有她被放逐在出租房裡。（六）