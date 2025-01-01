一則廣告吸引了她，「照顧老人，講華語、有耐心，半工全日均可，有意請電高先生。」

電話號碼挺熟，高先生、高博士？她抽口氣，急急喚薇薇來。

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門鈴響，惠美應門。兩位女子一高一矮、一白一黑；一個長髮披肩、一個短髮齊耳；一個滿臉鬥志、一個滿臉躊躇地站在門外，個子高的見到她，先是錯愕，再堆起笑容說：「您好，我是vivian。我和我姊在福滿樓工作，好久不見高博士了，過來看看。」

薇薇乍見惠美，以為是高義民的老婆，直到高義民介紹，才知道原來是妹妹。這絕好的機會讓她露出了獵人對獵物的喜悅，揚言這份工作她姊妹倆是接得下來的。

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平地一聲雷，移民 局打擊黑工迅雷不及掩耳。報紙大幅報導，說警察從偷渡 集團那取得資料，一旦捉住沒有身分的人，立刻遣返 回國。風聲鶴唳，馬大慶好不容易找到送貨員司機工作，還沒上工呢，萬一開車被攔截？

晚上放工，馬大慶耷拉著一張臉回家。吃完消夜，他看著娟娟收拾碗筷的背影說：「聽老王講，移民局今天到他餐館搜查，抓走了幾個老墨，嚇人哪。」娟娟不吱聲，「我老闆也怕，叫我躲一陣子。今天報紙妳看了沒？我紐約那些哥兒們都避風頭去了。今天早上手機有不認識的人打電話來，一串英文……我聽不懂呀，沒說話就掛斷了。妳跟我一起走，到老楊家住幾天。也好久沒見面了，趁這個機會聚聚。」

「我明天還要上班！」

「這個節骨眼還要錢？錢重要，還是命重要！」

「薇薇說我安全。」

馬大慶急了，越想處境越覺得堪憂。娟娟合法居留，他簽證過期，想到這，他決定到外州朋友那避陣風頭。（八）