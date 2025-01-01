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月亮佛（五）

草白

從那之後，她每天往山上跑。當聽著風吹樹葉的嘩嘩聲、鳥兒的啁啾聲，當看到松鼠從十幾米高的大樹上竄下、蜜蜂用手腳清理身上的花粉……她覺得自己好像也成了其中一員。她習慣於林間穿梭，或盤腿坐於樹底下，看一朵雲慢慢飄過頭頂。

沒課的日子，這個叫羅丹的男孩支起小馬紮，坐在山路上給人畫速寫。有人願意配合他，也有人顯得極不耐煩。有一天，他給她看畫稿，廖頌零看到一張恍似宋醫生模樣的人物速寫──狹窄而瘦削的臉龐、恍惚的金絲眼鏡，略顯憂鬱地望著她。

「這個人，我好像認識。」她指著畫中人說。

「來這山上的人，我幾乎都畫過，有些人還畫了不只一次。」羅丹得意地說，「我總能說服他們成為我的模特兒。」

「你還記得他和誰一起上山嗎？」她差點說出──這個人是醫生，給她看病的醫生。但她不能說出生病的事，她什麼也不能說。

羅丹疑惑地望著她，好像第一次對她的存在感到好奇。

她低下頭，咬著嘴唇──不得不艱難地岔開話題。

幾天前，那個慘淡淡的陰天，她從出租房來到山上，遠遠地看見宋醫生和一個年輕女人的背影。一個留披肩長髮的女人居然足蹬高跟鞋爬山，而宋醫生不得不牽著她的手，兩人小心翼翼地往亭子那邊走去。腦海中瞬間浮現診室裡的一幕，難道真的是她？醫生怎麼會喜歡上自己的病人，一個身攜病毒，隨時可能發作的人？她感到不解、詫異、心驚。

她知道每次離開後，醫生的妻子就會從房間裡走出來，將診室裡的每個角落──他們觸摸過的桌面、皮質沙發的表面、扶手椅，用酒精棉球仔仔細細地擦拭一遍。（五）

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