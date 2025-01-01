養在家裡的小三（二）

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為了這個叛逆女兒，她著實費了不少心。有時莉萍十分疑惑，這個女兒到底是不是她生的，她甚至懷疑是醫院把孩子抱錯了，他們怎麼會生下這樣一個離經叛道、頑強不馴的怪胎女兒呢？

有這麼一個怪胎女兒，已經讓莉萍煩透心了，現在家裡突然又添加一個更大的惱人問題。莉萍越想越氣，她這一輩子，何曾受過這樣的窩囊氣。一股無法遏止的氣憤、不甘，如排山倒海般直衝上腦門。她把握在手中剛喝完的咖啡 杯，狠狠摔砸在飯廳地上。頃刻間，杯子碎成無數破片。

她真的不知道，往後的日子要怎麼過下去啊！也許她應該和丈夫離婚，可是彼此都這麼大年紀，在親戚、朋友面前，是一件多麼丟人現眼的事。若是不離婚，這口惡氣，她又怎麼吞得下去呢？左想不是，右想也不對，弄得莉萍每天心煩氣躁、寢食難安，簡直度日如年。這陣子焦躁不安的心情，讓莉萍瘦了一大圈。若是她的父母親地下有知，一定會非常傷心難過的。想到這裡，莉萍實在無法控制壓抑已久、幾近崩潰的情緒，索性放聲號啕大哭起來。

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年長莉萍三歲的姊姊慧萍，也曾好言勸妹妹說：「妳這一輩子夠好命了，順風順水過了幾十年，直到這把年紀，才讓妳遇到丟人煩心的事。妳只好想開一點，就當衛祖死了吧！否則你們乾脆離婚。」

其實慧萍對自幼嬌縱好強的妹妹，也是有些不滿。姊妹倆小時候，父母總是偏袒妹妹，說她年紀小，要慧萍讓妹妹。久而久之讓成習慣，莉萍變得恃寵而驕，更是得理不饒人。

有一次，姊妹倆在家裡追逐打鬧，妹妹不小心，把爸爸最喜歡的瓷器花瓶打破了。莉萍害怕被爸爸罵，惡人先告狀，說花瓶是姊姊打破的。慧萍覺得自己太委屈，大聲指責莉萍說：「妹妹她在說謊！是她打破花瓶的。」

莉萍急於想耍賴，乾脆大哭大鬧起來，重複地說：「我沒有說謊！我沒有說謊！」

母親見狀為息事寧人，反安撫莉萍說：「妳不要哭了！我相信妳沒有說謊。」

然後母親當著姊妹兩人說：「這次不管是誰的錯，我也不追究了。以後妳們兩人要牢記，不可以在家裡追逐打鬧。」

姊妹倆對母親連連點頭說好。母親轉身離去時，莉萍立即對姊姊伸長舌頭做鬼臉。慧萍也不甘示弱地重複對妹妹說：「妳是個騙人精！騙人精！」

如今妹妹的婚姻遇到難處，她心中竟暗暗有點歡喜，妹妹終於也有踢到鐵板的時候。畢竟她倆是親姊妹，當慧萍見到妹妹悲傷難過時，姊妹之情油然而生，她看了也傷心不忍。

這讓慧萍想起自己不幸的婚姻。那年她剛大學畢業，在電子公司找到一份文書工作。上班不久，慧萍認識了公司工程部的一位工程師，中等身材、長相一般，文質彬彬、個性含蓄。他們交往剛滿一年，男方迫不及待向慧萍求婚，慧萍倒是滿心歡喜的願意。可是父母完全不贊同這門婚事，主要是嫌棄男方家境不好，慧萍的父母認為「門不當戶不對」。男方又急於成婚，一定是想要攀高枝，認為此人追求女兒的動機不單純。加上對方是家中長子，下面還有三個弟妹要幫忙扶養。

慧萍在父母堅決反對，以及利誘威逼下，只好忍痛和男友分手。直到妹妹都結婚生子，慧萍才勉強在父母的撮合安排下，找到一個門當戶對的人家完婚。

婚後五年，慧萍一直未能生育。男方是家中獨子，竟以此為藉口，明正言順公開在外面另結新歡，為的是找一個可傳宗接代的女人。剛開始丈夫整夜不歸，慧萍也會和他大吵大鬧一番，丈夫暫時收斂一下，但沒有過多久，他又故態復萌。

慧萍數次到醫院做過所有的檢查，證明她身體健康狀況良好，確實無生育方面的問題。她開始懷疑，很可能是丈夫的身體有問題，造成她多年不孕。

多年來，慧萍催促丈夫去醫院做檢查，他總是不斷找各種理由，拒絕去醫院。就這樣一年拖過一年，拖了五、六年，慧萍不再逼丈夫了。她只有睜隻眼閉隻眼，裝聾作啞，唯有如此，這個家才能相安無事，停止爭吵。慧萍的丈夫卻依舊我行我素，在外面拈花惹草。

這麼多年來，慧萍心中一直納悶，怎麼未見丈夫抱個屬於自己的孩子回家呢？令她更加確信，丈夫無生育能力的猜測是對的。

他們結婚至今，丈夫根本沒有離婚的念頭，他打的如意算盤是要享齊人之福。慧萍對這段婚姻徹底失望，也許是人善被人欺吧！（二）