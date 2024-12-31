薇薇走過來，「哦，對不起、對不起，我來。」她拿起信用卡 ，熟練放進刷卡機，「對不起哦，高博士，我姊來美國沒多久，工作不熟。」

「慢慢來、慢慢來。」

娟娟意識眼前這個男人就是薇薇口中的那位博士，不禁靦腆地低下頭。

倒是高義民去福滿樓吃飯次數多了起來。瑪沙辭工，他自己燒的菜也膩味了，薇薇活潑爽朗的笑聲也是驅使他去的主因。「高博士，您來啦？」「高博士，老闆娘親手做的清蒸魚，新鮮，說油炸了可惜。」這款待誰不受用？加上許久沒有女人對他這樣熱情了，一口古井泛起漣漪，高義民竟有些心猿意馬起來。

8

天氣轉涼，高義民腿疾好了，膝蓋卻卡卡的，醫生說這是退化性關節 炎。這日，他起床，走出臥室，見爐子上煮著稀飯，餐桌上也擺了幾碟小菜。正要開電視，惠美聽到聲響，從臥房走了出來，「哥，早呵，怎不多睡會？」

惠美原本計畫四月來美，給二胎的婉珍做月子，知悉高義民膽結石開刀，提前飛了來。她看到高義民一頭白髮、面容憔悴，心一酸，眼淚就撲簌簌落下。

「哥，能不能考慮搬到紐約？有婉珍在，我從台灣直飛也方便。」

高義民沒出聲，「那……回國罷，至少老家熟……你不想念那鳳凰木嗎？每年夏天都開得紅艷艷……」

一個地方住久了，遷移豈是容易的事？再說紐約生活節奏快、水準高，是年輕人的戰場，而老家，如此遙遠。

惠美勸說無果，想著哥哥手術康復，身邊也得有個照顧的人，於是兩人商議，決定登報找人。

這天秀鳳也在廣告欄找人，炒鍋老李下個月不做了，她急得很。（七）