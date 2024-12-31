養在家裡的小三（一）

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連續下了好幾天的雨，雨滴敲打在客廳的大落地窗上，成串透亮的水珠，彷彿是默默無聲的哀怨淚水，瑟瑟風聲也在悲愁低語。天空烏雲密布，這樣的天氣，讓人不由自主感到憂愁苦悶、煩躁不安。

站在落地窗前許久的裘莉 萍，此刻，內心也正如同這無情的風雨天，悲涼無奈像是烏雲壓頂般的沉重，讓她幾乎喘不過氣來。裘莉萍深深吸了一大口氣，覺得那股窒息感仍然無法消散。她簡直不敢相信，自己的命運已不再受幸運之神的眷顧。昔日的榮光已逝，她竟然淪為一般市井小民，每日要操心受累，低聲下氣地看人臉色，仰人鼻息過日子。她怎能接受這種無法自主、受人指使的日子呢？即使是不能接受，她又能如何呢？

當年，莉萍完全不顧父母的強烈反對，拚命力爭，義無反顧，只為緊緊抓住自己所愛。

丈夫林衛祖是莉萍大學同學的哥哥，其實林衛祖也曾有個要好的女朋友，後來分手。林衛祖相貌堂堂、一表人才，人也幽默風趣、平易近人，喜歡他的女生不少。林衛祖的妹妹，非常期盼好友裘莉萍能夠當她的嫂嫂，趁哥哥與女友分手，尚未結交新女友時，在哥哥面前說了很多裘莉萍的好話。正是林衛祖妹妹有心撮合，近水樓台先得月，最終有情人終成眷屬。

雖然裘家和林家不是門當戶對，但林家父母也都是高知識分子，算是小康之家，基本上沒有經濟和生活壓力。莉萍當時向父母表明決心，此生非林衛祖不嫁。父母知道莉萍任性的個性，愛女心切，只能勉強接受，答應了這門婚事。

林衛祖確實人品端正，是個奉公守法的好丈夫，待人處事謙虛得體，總是一張微笑的面容，從來未見他對任何人板著面孔或是大聲斥喝。這樣的模範丈夫世上少有，難怪人人都羨慕莉萍，誇讚她命好。她生在富裕家庭，還幸運地嫁了個忠厚老實的丈夫。

婚後，莉萍連生了三個兒子，老四是個女孩，孩子們都健康、聰明、活潑。三個兒子都和他們的爸爸一樣，循規蹈矩，個個都是品學兼優的好學生，長大後出國留學，陸續都拿到高學位。惟獨家中的小女兒愛薇，從小貪玩，不喜歡讀書，丈夫特別寵愛她，凡事都順著女兒。即使學校成績滿是紅字，丈夫也從不責罵愛薇，反而鼓勵她去做自己喜歡的事。

高中畢業，愛薇念一所很差的大學，不到兩年，她毅然決定自動退學，隻身一人去香港 影劇圈發展。愛薇自小是個電影迷，一心想去完成她偉大的明星夢。一個年輕女孩隻身出門闖蕩，多不安全啊！裘莉萍雖極力反對，丈夫林衛祖卻持相反意見，他認為時代不同了，也應該給女兒更多的自由和空間，讓她去做自己喜歡做的事，追尋她的夢想。

也許一輩子都循規蹈矩的林衛祖，內心深處也有追求自由的憧憬和嚮往吧！

愛薇一直都有自己的一套人生大道理，自以為是的歪理更是一大筐。讀書時她常念：「春天不是讀書天，夏日炎炎正好眠。過得秋來冬又到，收拾書包好過年。」一向我行我素的愛薇認為，人活著就是要盡情玩耍和享受，做自己愛做的事。

有一天，愛薇帶個長髮及腰、瘦高個子的男性友人安迪回家。莉萍一臉不滿，乾脆單刀直入問安迪：「你為什麼要留這麼長的頭髮？每次洗頭髮時，你不嫌麻煩嗎？」

安迪一點也不在意，笑嘻嘻回答：「我很喜歡我的長髮，而且我的長髮獲得很多人的欣賞和讚美，讓我覺得自己很酷！洗長髮雖麻煩一點，但我認為非常值得。」莉萍聽後頻頻搖頭。

愛薇不滿母親質問安迪的無禮態度，甚至揚言要和安迪一起結伴去闖天下。

莉萍十分緊張地告誡女兒：「妳是個年輕女孩，絕對不可以隨便和這男子一起鬼混。」

愛薇哈哈大笑，對母親說：「妳不用擔心！安啦！安迪對女人絲毫沒有興趣，恰巧我對男人也是興趣缺缺。」

莉萍聽到，連連搖頭並用譏諷的口吻說：「你們連大學都沒有畢業，既沒才能，又沒錢財，要拿什麼去闖天下啊？」

愛薇完全不在意，她還嘻皮笑臉地回應道：「我們現在還年輕，年輕就是本錢啊！」

莉萍表情嚴肅，不滿地問：「等妳不再年輕，老的時候怎麼辦？」

愛薇竟然大言不慚地說：「反正我們家有錢，等我老的時候，我就可以花你們留給我的遺產了。」

莉萍聽後，差點沒被這個不知天高地厚，又不知長進的女兒給氣昏過去。愛薇怎麼會有這種不切實際的幼稚想法，簡直是太令莉萍失望寒心。（一）