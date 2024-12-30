如果不是地主成分，將來一定能找個幹部人家。這兩年把娃熬得皮包骨頭，一個花骨朵樣的女娃已經憔悴得不成樣子。

「好我的珠兒，乍了？珠兒，乍了？」

我媽從外面拾柴回來，看到躺在炕上的水珠，喊叫著看她不睜開眼窩，扔下柴火，一個勁掐她的人中。我媽才剛剛四十歲，我大一下世，把她熬煎著，一下子頭髮就灰白了，人老了一大截。

解放以前，她娘家也是富漢，也是我外爺、外婆寵愛的女娃，給挑的婆家也是能夠一輩子衣食無憂過活一輩子的……這些年落湯的鳳凰不如雞，娘家也遭了難，一貧如洗。如今我大這個依靠也不在了，我媽一下子掉下懸崖，恐慌無助……我媽看上去那麼煎熬、那麼老。

「媽，我在前頭掐苜蓿，水珠坐在地壟上。我也沒有注意，再看她昏倒在地上了，還是我小大大給拉回來的。不要緊嘛？不要緊嘛？」我害怕地圍著我媽和水珠，我害怕我媽罵我沒有看好水珠。

我媽掐著、掐著，水珠的眼睛微微睜開了一下，但目光渙散，好像沒有看見我媽、沒有看見我、沒有看見我兄弟富貴。我媽著急得又掐，指甲深深掐入人中。水珠可能被疼醒了，緩緩睜開眼窩，眼睛看見地上的苜蓿籠，裡面有半籠苜蓿。

「媽，苜蓿乍是紅的？紅紅的？」水珠疑惑地問我媽。

「珠兒，胡說哩！苜蓿是綠的，綠茵茵的，不是紅的。」

「是紅的，我看就是紅的。」水珠又閉上眼睛，嘴裡含含糊糊說：「媽，我沒有掐苜蓿，我掐不動。你給我喝湯不？給我吃苜蓿疙瘩不？我明天去多掐些。」水珠這樣說著，歉意又委屈，兩股眼淚順著眼角冒出來。（一八）