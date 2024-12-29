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秀鳳兩個孩子升中學後，學校活動多起來，她想找名短工分擔她的部分工作。薇薇知道了以後，立刻推薦娟娟。

「妳二姊來了？怎沒聽妳提起？」

「來了四個多月了，在念英文，下午去他老公那……」

「她也做工啦？」

「沒有，在學。」

秀鳳想她沒有chsher經驗，也就不再說下去。可薇薇見機不可失，說：「這樣好不好，我帶她來，教她一段時間，到她學會為止。行不行？」

有了薇薇的保證，秀鳳還顧慮什麼？薇薇趁熱打鐵，又將半年前聽人說的「假結婚」一事拿出來聊，「照片、宴席、蜜月，婚禮一套一套的，聽說連移民 官都看不出來……」

高義民去福滿樓用餐，星期五餐館生意好，外賣小許臨時請假，秀鳳廚房忙著。她從窗口看見高義民，朝薇薇招手，「高博士坐在靠牆那張桌子，幫個忙，我有一罐親戚從台灣帶來的龍井，沏壺送去，好嗎？」

薇薇笑咪咪地說：「是的，女士。」轉身便去。

「高博士，老闆娘親戚從台灣帶來的龍井請您品嘗，她在廚房忙，一會兒就來。」高義民點頭直說謝。正吃著，秀鳳走過來，「高博士，龍井還可以嗎？聽說是上等好茶，我還沒時間喝呢。」

薇薇領客人入座返回經過，秀鳳喚住她：「薇薇，有位朋友介紹妳認識，高博士，我們餐廳老客人。高博士，這位是vivian，我的好朋友。今天缺人，多虧她幫忙。」

高義民看著vivian忙前忙後，態度從容，真是個能幹的女子。自己沉默寡言、不善應酬，格外欣賞這一類型的人，像……潔西卡，哎，怎麼突然想起了她？（五）