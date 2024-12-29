後來，有兩個娃娃把老婆子翻了個面，是為了剜老太婆身體壓住的苜蓿。老婆子的屍體在苜蓿地裡有一個多月，身上爬滿了蛆，家裡沒有人來找，也沒有人給埋。圍繞著她的苜蓿長得又粗又旺，割去一茬，過三、五天，長得還是比其他地方的好。

水珠的身體越來越差，乾瘦乾瘦的，頭髮脫了一多半，剩下的也如棘棘草般乾枯。但每次剜苜蓿，她都要跟我到地裡，她說在家裡心害慌。我剜，她坐在田頭看守著籠，害怕有人偷、有人搶。我掐了一大把苜蓿，想放進籠裡，卻看到水珠躺在地上，眼窩閉著。我嚇了一大跳，心裡一個閃念：莫不是水珠死了？

「起，水珠，起，咱回。」我搖搖水珠的肩膀，她沒有睜開眼睛。

「起，水珠，咱回，夠了，咱不掐了。回去燒湯、蒸苜蓿疙瘩。媽還在候咱哩。」

我拉水珠的胳膊，她還是不動彈。我趕緊用手背放到她的鼻息處，她還在出氣，一吸一呼的，溫熱的，說明她沒有死。我把她的雙臂搭在我的肩膀上，想背她回家，可是怎麼都起不來，兩條腿沒有力氣。我們小時候，我經常背她，她也背我，鬧著耍。長時間吃不上糧食，人瓤了，沒有一點點勁。

地裡揚糞的人收工了，趕著牛車、挑著擔子，陸陸續續往回走。我攔住我本家的小大大，求他用架子車把水珠拉上。拉回家把她抱到炕上，給她蓋上棉花套子，暖和著。

水珠還昏迷著，嘴巴發白，頭上冒著冷汗。我一摸，冰涼冰涼的，手也是冰涼冰涼的。以前，村裡人都說水珠長得標緻，肉皮細白，兩條眉細長，畫上去的一樣，眼毛長得能落上雀雀。（一七）