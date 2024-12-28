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韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

走陝西（一六）

依娃

但地面已經解凍了，下面的苜蓿根已經蠢蠢欲動了，準備天氣暖和的時候往上竄。村裡的婦女、娃娃，老的七、八十歲，小的四、五歲，都提著籠、拿著剜菜刀，瘋了一樣往地裡湧，蹲在地上剜苜蓿根。黃黃的、嫩嫩的，一邊剜、一邊吃，沾泥帶土誰也顧不上。人飢了啥都不挑揀、不嫌棄。那苜蓿是救人命的，只要春天苜蓿長出來，人能吃上些，就不得死。

「早些去，去遲了剜不上了。」

我媽總是催我和水珠，她小腳走到地裡不利索，蹲下去、起來都費勁，只有指望我們姊妹兩個剜來可以燒湯的苜蓿芽。每次，我和水珠也是一邊剜、一邊吃。熬過冬天，終於等到可以剜苜蓿芽了，但是腸胃薄了，吃啥巴啥。

我妹子水珠在苜蓿地裡小聲對我說：「姊，我看人家幹部的娃巴的屎都是黃的、乾的，咱巴的屎都是綠的、稀水水。」隊長、會計這些家多多少少能吃上一些糧食。

同樣吃的生苜蓿，我不太鬧肚子，但妹子水珠鬧肚子鬧得厲害，一天能跑十幾趟。常常是剛從茅房回來，就又捂住肚子去。拉了幾天，臉色白得紙一樣，沒有一點血色，連肩膀也溜下去。走路覺得踩在雲端上，深一腳、淺一腳。

我讓她躺在炕上多睡睡，她卻掙扎著下炕，非要和我一起去剜苜蓿。多剜些苜蓿，好讓我媽蒸菜疙瘩。

許多住在鎮子上的人也餓得到鄉下來剜苜蓿。不知道從哪裡來的一個老婆子，有六十多歲，梳著纂纂頭、穿著大襟襖，剜苜蓿的時候就死在苜蓿地裡，一動不動，剜苜蓿的刀還捏在手裡。婦女們、娃娃們從她身邊走過，沒有人害怕，沒有人多看一眼。（一六）

雲端

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