當大為遇見阿湯（九）

不久，一名高個子大學生走過來，看到大為意猶未盡舔手指上巧克力，臉色稍變，問他吃了多少，大為據實以告。「呃，你知道這是laced的嗎？」大學生苦惱抓頭。

什麼lace？衣服上的花邊？大為沒經驗，也不懂術語。哪知這些高材生煮的大麻 油十分濃郁，難怪布朗尼烤出來香氣撲鼻。

更多大學生走過來交頭接耳，決定大為吃的量應該死不了，趕快收拾閃人。Eric的表哥算負責，好心囑咐他若不舒服要講。慢慢消化的效力後勁十足，大為臉上幽幽延展出傻笑，全身暖洋洋彷彿躺進按摩浴缸。

他滿屋裡亂轉，看到Eric跟Julie在電腦前打熟悉的game，興沖沖要加入，卻發現兩人停下的手掌交握，想躲開已經來不及。Eric轉過頭，有些害羞擠出一句：「別擔心，你沒有打擾我們。」反倒是Julie大方接腔：「上次沒告訴你，交往也沒多久。平常練琴、補習，根本沒時間碰面。」

「唔、唔。」大為反應不過來，喉嚨如沙漠，他不知哈草副作用之一是口渴。

「你那個朋友鋼琴太厲害了，哪個學校的？」是Eric在問，大為搖搖手，懶得解釋。轉身奔向樓下冰箱找水，差點滾落台階，在轉角撞見西西跟阿湯。

兩人坐在沙發裡聊，阿湯遞給西西某種紙張，西西邊研讀邊點頭淺笑，但她為什麼眼角泛淚？阿湯看起來超級認真，他在訴說什麼？

大麻的去抑制效果萬歲，溫水裡煮的青蛙突然爆炸。大為爬上茶几，吼叫不自主噴洩而出。

你們都瞞著我，每個人都瞞著我！說恩愛的暗地背叛、說清白的偷偷戀愛，全都丟下了我，讓我落單。豪宅、跑車、名校根本狗屁，我不在乎，誰喜歡誰我都不在乎！（九）