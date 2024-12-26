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「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

法場街情事（五九）

桑文鶴

從店後面出來了一個大嬸，她望著老頭盯著一個年輕女顧客那戀戀不捨的背影，酸溜溜地問：「老馮，你看什麼呢？」

老頭迅速收回目光，「沒什麼。」他嘿嘿地笑了。他在心裡想，如果不是剛才那姑娘操著明顯的外地口音，他真的會以為自己見鬼了。

潘覺夏嗦著芝士棒，跟著知春一路走到了那個街心花園。她們在長椅上坐了下來，對面那棟樓，就是潘叔告訴自己的故事裡，當年自己被救出來的地方。那個健身房還在，從透明的落地窗望進去，裡面還挺忙，看來生意不錯。上一個倒閉的健身房應該和風水沒有什麼關係。

她們剛才從附近的派出所出來。那裡的民警在電腦裡查了很久，還把電話打給了已經退休的老所長，可不管是舊檔案，還是老所長的記憶裡，都沒有任何那場發生在法場街的大火的記錄。法場街開始拆遷的時候，以前的趙家炒麵所在的那個二層小樓還在，只是經營飯館的人早在多年前就把館子轉讓，然後從法場街消失。

也就是說，那場火災從來就沒有發生過。

許知春的心裡正經歷著山崩海嘯。只是從她平靜的臉上，別人什麼都看不出來。

她領著覺夏，在花壇旁邊的長椅上坐下。即使她以前曾經來過這裡一次，也依然覺得這裡的一切還是如此陌生。可她知道，很多年以前，在這條街上，發生了一些不得了的事。

她從隨身的包裡取出一張紙，那是一張DNA親緣鑑定報告。自然不是她和許海峰的，而是她和潘覺夏的。那上面寫著，她和潘覺夏是實打實的、同父同母的，親姊妹。

許知春想了很久，盡力地想要為這一切找到一個合理的解釋。（五九）

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