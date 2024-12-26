我大大說：「嫂，下雪了，路上滑得很，你和娃就不去了，我把我哥一埋。」

我和我媽、水珠站在小窯門口，望著我大大拉著裝我大的簸籃走上坡，走出莊子，慢慢看不見了。只看見一條雪地上磨出的土路……我大死的那一年，四十二歲。

3

「叔，那個是火車嗎？」在公路上，我遠遠看到冒煙的汽車，問張廣祿。

「山裡的娃就是瓜，火車長得很，火車在鐵軌上跑哩。咱就快坐火車了。」

張廣祿領著我們娘三個，從半夜走到天黑，都是山路，窄窄的，一時上山、一時下坡。走的最艱難的是我媽，心急也走不快。後來又腳疼，脫了鞋看，幾個趾頭上都磨出明晃晃的水泡，用細柴棍挑破才不太疼了。我兄弟富貴走到最後坐下來，哭著說走不動了，腿又疼又軟，好像不是自己的……

從王家堡走到南河川火車站要八十多里，要走三天才能到。那時候山區沒有通汽車，全憑兩條腿走。

「富貴，你走不走？你不走，天黑了叫狼吃上去。你一個留下。」

富貴害怕，含著眼淚站起來，邁著兩條麻稈腿拖沓著走。一路上張廣祿不是罵就是哄，喊著、叫著讓富貴多走一段。實在不行了，張廣祿也背他一段。我媽背不動我兄弟，我也背不動。

一路上討要著吃。經過莊子了，就歇一歇，要上些湯，還有菜疙瘩，多多少少能吃上一口。有些人不但不給，還推我媽，把我媽一把給推倒了，膝蓋都摔破了。我媽不敢多言語，張廣祿也怕惹事。他拉起我媽說：「嫂，咱走，出門了不敢惹人。」

晚上就找個沒有人住的人家歇息。那時候村上有的人家死絕了戶，門板都被人卸去了，院牆倒塌。（一四）