這代表著什麼，許知春一下子還弄不明白。但長久以來，埋藏在她心底深處的某些片段，卻都紛紛冒了出來。她見過那張父母唯一的合影，自己長得和裡面的那個女人很像。她問過潘叔，這張照片他們是什麼時候照的？潘叔說：應該是你爸帶著你媽，從楊運昌那裡逃出去的時候吧。

她越長越大，問題也越來越多。雖然不是每個問題潘叔都願意回答，可她還是如玩拼圖遊戲般，從他饒有深意的隻言片語裡，從他似是而非的暗示裡，還有夜半時分，他和嬸嬸以為孩子睡了才開始的追憶往事的談話裡，拼湊出了一些事。那就是，許海龍和湯晴從來沒有結過婚。湯晴是一個叫馮亮的人，為昌哥從南方帶回齊城的舞女，她無父無母，也是一個可憐人。

許知春記得那個時候，她躺在黑透了的夜裡，聽見嬸嬸趙金月那被火無情地燎過後，如砂紙般的聲音。她雖然在說別人的事，可沉靜的語調卻總有讓人身臨其境的力量。

這也是許知春不明白的一件事。明明嬸嬸是這麼溫柔的人，為什麼那個老民警會說，當年趙家炒麵的老闆娘是個動不動就會動手打人的悍婦？

裡屋的覺夏像是做了噩夢，翻了個身，開始說起了夢話。許知春緊張地站起來，躡手躡腳地跑進去看她。覺夏其實和自己長得很像，幾乎沒有人會否認這一點。事實上，當她跟別人解釋說，自己和覺夏其實毫無血緣關係的時候，壓根就沒有人相信。到最後也只能找補地說，看來「誰養大的長得像誰」這句話沒錯。

此時此刻，許知春望著躺在床上的覺夏，盯著那圓臉上的五官看，確實越看越像自己。（五七）