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當大為遇見阿湯（六）

夢歸

「那個小屁孩啊，他幾乎是瞬間就閉嘴了。妳有什麼神奇能力？」

「不過是因為小時候的訓練而已。」西西淡然描述：她從出生就有hyperacusis的毛病，一點點聲音──即使不是噪音──都會讓她無法忍受。雖然媽媽試過各種方法，包括耳機和放送背景雜音，都無法減輕她的痛苦，學校也不能容納時時摀著耳朵尖叫的學生。轉捩點在她遇見一位老師。

老師其實沒有說太多，不過叫她把自己拿出來。

「拿出來？怎麼拿？」

「站在旁邊注視自己就行，看那個被聲音困擾難受的妳，不要想去改變任何事，接受那個自己。有一天，妳就能留在那個旁觀者的位置。」

幼小的西西不懂這道理是否深奧，她抱著信心單純照做。一天天、一年年，嘈雜的世界依然嘈雜，但不再令她痛苦。聲音其實仍撞擊耳膜，傳來的信號依舊劇烈，但裡面的她沉浸在另一個世界。

領會自己能力的契機發生在中學體育課。朋友艾兒被發現左腕劃傷，輔導請家長到校，但艾兒只閉口不語。放學後，西西同她站在儲物櫃前。

「妳還好嗎？」

「沒事。」

西西拿不到最深處的課本，艾兒幫忙時袖子褪下，切割痕跡遍布。西西吃驚，緊握住她手，想掙脫的艾兒渾身一顫。

西西接收到某種紛擾，向內吸的漩渦力量強大，眼前閃爍倏忽迴旋的色彩。她並不了解艾兒心中圖畫的意義，只靜靜如平日往深處凝視，等待雜質沉澱。

半晌她才發現，艾兒早已閉上眼，很久以後開口：「西西，我不知道妳有這種power……好像magic，謝謝妳。」

讓他人內心平靜柔和，是魔法嗎？西西從沒多想。眼下她比較好奇另一件事：「要說神奇，應該阿湯才是magical。」（六）

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