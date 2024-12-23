「為什麼要背著我去做這個親緣鑑定？」許知春說，「我可以告你侵犯隱私權。你自己就是律師，這點常識都沒有嗎？」

「我只是覺得你應該知道這些，也有權知道。」方雲輝說，「還是，你一早就知道，自己和許家人壓根沒有血緣關係，你壓根不是許海龍的女兒？」

「你簡直莫名其妙。」許知春說，「我巴不得和他沒有關係。這個好消息我如果早一點知道該有多好，我也不用當許知春當這麼多年了，我巴不得我和我叔叔一樣姓潘。」

「你真的不知道？」許知春的反應讓方雲輝很是吃驚，他沉默了幾秒鐘後說：「對不起，這件事是我做錯了。只是我把配型失敗的事情，告訴了佳沛的父母，他們很難過，也很震驚。尤其是佳沛父親，他一直說不可能、不可能，除非她不是我親侄女。」方雲輝嘆了口氣，「不瞞你說，知道結果後，他本來還攛掇著我，讓我把給你的那五萬塊要回來，要不然他就要去找你鬧。我騙他說，錢你已經退了，他才作罷。不過，怎麼會？」

「什麼怎麼會？」

「你怎麼和佳沛的爸爸沒有叔侄關係呢？你的生父就是許海龍，對吧？」

「我也不知道。」許知春揉著頭，她覺得自己的腦袋就快要裂開，「我先掛了，你別再打來了。」她生氣地掛上了電話。

她默默地坐回沙發裡。臥室裡，在睡午覺的覺夏還沒醒。許知春盯著屏幕裡的那行字看了很久，直到她幾乎就要認不出那行字來。她自然明白那份報告的意思。方雲輝背著她，把自己被他不知道什麼時候收集起來的菸頭，送去和許海峰的DNA 做比對，結果就是他們兩個是從生物學來看，毫無血緣的、徹頭徹尾的陌生人。（五六）