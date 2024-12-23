圖／想樂

票投完了，有一件事曾照雄幾個月前答應的時候記誦：「就選了彼禮拜。」開票的時候，他想到一件什麼事很重要，輸票的時候才完全想起，「這禮拜我欲來去教學生囝仔種菜！」

一點鐘快兩千塊，給他這種好差事的是張校長，呂貴香老師的女兒。她這個女兒在離島做了幾年校長，前年調上來本島，有一個女兒去年夏天考上醫學院。曾照雄沒能誇讚自己孩子有多厲害，但從不吝於宣傳村裡其他人子孫多有成就。呂貴香老師回村裡燒香，親口告訴他，當女兒想找個農夫來做鄉土教學，她唯一推薦就是「咱社內曾照雄先生」。沒想到農會推薦的正是曾照雄，女兒說她未卜先知。這可是冥冥中注定，女老師、女校長、女醫生，莫怪選一個女總統出來。

他穿這襲衫變身為先生，白襯衫、灰長褲，衫上有淺淺似蜻蜓翅的紋路。妻子質疑怎不是下田裝扮，而像是要去農會開理監事會。他沒好氣地說：「我還舉鋤頭咧！想嘛知，學生囝仔是扮公伙仔，種一個趣味，真正欲種菜來呷？」

妻子又問：「日黯欲返來呷飯否？」導致他反彈：「汝就不知天，亦不知地，是去學校上課，不是開會。沒返來呷飯？欲去呷土？」

她自己一個人坐在三人座沙發正中央，穩當得像一粒西洋梨形的麻糬。早上重播的老劇較好看，午覺起來重播昨晚剛演過的戲，眼睛看穿電視，心口喃喃：不知天，亦不知地，我不知天亦不知地？汝上知？想起有一次，一個澎科大的教授上門請教曾照雄先生，聊到俗話說。她在一旁，沒坐沙發，脫口而出：「六月雨，沒過路」、「六月天，七月火」、「五六沒善北」、「五月沒乾土，六月火燒埔」、「四月一斗東風四斗水，五月東風餓死鬼」……她既曉背誦，又能解釋。

教授叫她「等一下、等一下，我記一下。你這個解說好，簡單，一聽就懂」。俚語褒歌如同她小時候的流行曲，她記牢牢，就像汽水開罐，氣泡一直冒上來，腳踩裁縫車，線一路走下去。最後教授說他計畫出一本澎湖諺語，要請曾夫人來合作說天道地，到時候那本書會掛她的名。

上個禮拜有一天，丈夫出門沒多久，家裡來了一個外社人。聽到聲她急著出來，尿滴到褲，只見背光黑影頂頭一波白頭鬃，白頭鬃、黑目眉的外社老人耳孔重聲嗓大，嚷著要看牛，「恁尪講有一隻牛欲賣……」幾句話在屋內嗡嗡旋。

她未曾那麼有氣魄過，毫不留情把人趕走。她說：「汝聽伊在黑白講，阮彼隻牛還欲犁田。等我腳手術好，汝再來看，阮欲去種田犁土豆。」這件事誰來誰打電話來，丈夫當作笑話講給人聽，又是那句「伊就不知天，亦不知地」，她氣得像刺鮭一樣鼓脹起來。

丈夫又說種沒多少，牛沒在用，煩惱牠沒草吃、沒水喝，每日走起走落……她原本還聽一句應一句，振振有詞，突然就不出聲了，好像雷打完，雨悶在心坎。丈夫對電話訴說，人家湖西來的彼個歐里桑，有一個兒，不知信啥教，呷素，講欲將牛飼到老，不會送去予人殺。人家歐里桑雖然買老牛，也要來看看老到啥形，牽回去至少要能犁兩年田，做功德也要顧腹肚。我們也是半賣半相送，雖然是母的，不能生了，牛哪還值錢。

她有一年未看到牛了，今年丈夫沒用牛犁田種土豆，據說是自己拿鋤劃溝來種土豆。她有時想到「咱彼隻牛」，隨口問問，一條藤自嘴舌通到耳孔，有事沒事嚼予自己聽。土豆得種，為著冬天有土豆藤好飼牛。

她最後一次下田也沒做啥，坐凳仔頂揪幾叢草，挪動凳仔時，沉重得像象拗折腳。凳仔頂左看右看，田和野全是下沉的，用力向後一轉，再轉，看見田頭東冒出兩排青禾，有她坐著那麼高。她繼續除跟前的草，剛剛看見青翠整齊兩排玉米禾一直插在她背上。

他們跟村裡的產婆鄰田幾十年相安無事，直到產婆的兒子回來變更農地，砌一間大厝，他們好好一個井不到半年就坍陷了。丈夫說是工人挖地基時給震塌的，卻不作聲。大厝後圍牆外留一塊空地種芋頭、種南瓜、種玉米，用茶水、洗米水、拖地水來澆灌。大厝女主人走到他們田頭，朝向夕照日一個臉金光閃閃，一面用濕毛巾抹臉，一面控訴牛吃她的玉米；牛的主人真正在種田的人終於不忍了，說出你們害我們的井塌掉，我們都不說了。彼個死了婆婆和丈夫，唯我獨尊的女人又說：我們的井離厝更近，怎不塌？她回擊：你們的井那麼小，我們的井多大，你去挖挖看。你是種𨑨迌，我們是正經在種組，你看你那個井用布帆封起來……

返家前她拿一把草到牛嘴邊，對牛說：你要乖，莫去吃別人的東西。有了交代，她開始待在家裡，不再折磨雙腳載人落土，去做那麼一點事。（中）