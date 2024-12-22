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法場街情事（五五）

桑文鶴

這就是新的現實，自己要帶著覺夏，回到自己一室一廳的「老破小」裡。自己沒有穩定的收入，而且很有可能在不遠的未來，會賣掉自己的一顆腎。

要捐，是沒可能的。要給出去，也只能是賣，自己沒有那麼高尚。自己從來沒有見過許海龍，但心底對他卻是有些怨的。因為有他這麼一個人、因為他和潘叔的兄弟情，自己才不得不姓許。所以恨屋及烏，對於姓許的那家人，她也是沒有什麼好感的。唯一有點打動她的，還是方雲輝的堅持，他不離不棄的樣子，總讓她想起潘叔、想起嬸嬸。

自己也許很快就要賣給許家人的那顆腎，不是為了救許佳沛，而是為了潘覺夏。在許知春的心裡，只有覺夏才是自己的親人。

配型的結果是在三天後出來的，方雲輝在電話裡的口氣像是在參加葬禮。他說：「不匹配，大夫說六個位點裡只有一個匹配。要至少三個匹配，才能考慮移植。」他嘆了口氣，像是抱怨，又像是自言自語地說：「挺奇怪的，你和佳沛是堂姊妹，按理說機率應該不小，怎麼匹配程度還不如我和她？」

方雲輝的口氣讓許知春有點不舒服，對方像是在等著她說一句抱歉。她沒說，但也理解對方失望的心情。

「那你好好照顧佳沛，希望她早日等到腎源。」

那邊沉默了幾秒後，說了「謝謝」，然後掛上了電話。

許知春不能否認，自己的心裡有點淡淡的愧疚，但更多的還是輕鬆。

她以為自己再也不會收到任何來自方雲輝的消息了，誰知半個月後，方雲輝通過短信，發來一張圖片。她點開一看，是一張親緣鑑定的報告單。她不明所以，皺著眉頭對著那幾張圖片看了很久，然後她明白了。她生氣地給方雲輝打電話。（五五）

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