圖／想樂

選前之夜，曾照雄晚飯後未出去泡茶，進廣告時，他轉台看兩黨的造勢晚會，人鋪鋪滿滿，爐熱得像要燒起來。當妻子像名嘴那樣議論紛紛、同仇敵愾，他轉回連續劇。連續幾日風咻咻叫，今晚風特別晴，港岸澱靜若墨台。一個女人在院門外司儀那樣放聲播報候選人名字，後面接「先生來了」！曾照雄縮在沙發上的腳馬上放落，趕緊出去跟候選人握手，兩個人四隻手若磁鐵吸在一塊。

車門關得斬釘截鐵，候選人被車載走，前後兩分半鐘。曾照雄立在半明半暗的院子，笑容未退，手尚熱熱的，對著紗門後的灰影講話。灰影，他大兒子，掉頭走開。不管是縣長、議長、立委、議員，妻子一定貼近紗網，瞧看政治人物。妻未起身，腳痛，起身恐怕也來不及。

曾照雄進屋，對妻子重再講一遍：他們要去建利仔他家。咱社內就只來咱家跟他家，一路去到西嶼再返馬公。

林建利是村裡最有勢力的公務員，就算已經退休，拜託他找工作、安插職務或者調單位都沒問題。曾照雄也找過建利仔，日黯時一個人沉沉行去，行返，行夜路去跟人家開那個口，路像剛鋪柏油踏落軟軟稠稠，嘴也軟軟稠稠。事沒成，當面建利仔就跟他講了：「警察這方面我沒法度，難啦。若惹到啥麻煩，咱亦有辦法。」

時常罵人頭殼壞去的曾照雄也有頭殼壞去的時候，也不想想建利仔家不是老師就是公務員，小兒子坐不上辦公桌，也是得去做警察。社內多少人做警察、嫁警察，有本事辭職不做，僅他大兒子曾平昇。人家做警察免當兵，昇仔當完兵才去做警察，已經吃虧一次了。

昇仔帶著做警察十年所存的錢去高雄，朋友找他投資做燒烤店，一年半不到就收了，寄回來一張中間挖一個大方孔的鐵桌，說要給中秋節烤肉用，現在尚斜倚在屋外。颳風下雨，貓自方孔探頭出來，若像一間厝。復職無望，是怪罪，還是安慰，妻子對曾照雄重提往事：就像汝以前，社內多少人去海二廠捧政府的飯碗，退休還有退休金 。叫汝去汝不，元龍仔招汝去基隆討海，汝也不。

在林建利面前，他僅卑微過那一次，大部分時間他們平起平坐。建利仔敬重他，有什麼有來頭之人來訪，或者他那些事業有成的弟弟、堂弟自台灣或美國返來，非得請照雄桑過去作陪不可，逢年過節一定會來送禮。

過年前一個港子人抓到一隻四斤多的蟳，現在要抓一隻𧉽都難，何況這麼大隻蟳。不是彼個港子人愛錢，稀罕的東西展示給稀罕的人、見過世面的人，總比自己在家吃掉有價值。這種抓蟳高手，有錢人遇到一遍求討一遍，還要看他歡喜送到誰家。以前曾照雄也扮演這種角色，有時比他們還狂，送人不賣人。但是現在，他自元宵到年底，連一隻𧉽也抓無。

林建利買到彼隻蟳，想要送去馬公，給一個比他更有口福、有頭有臉的人，叫妻子把蟳載來給照雄桑先鑑定一下。建利嫂客客氣氣叫一聲「暱桑」，半蹲下來靜候曾照雄將蟳抓起來擺在地上，摸兩下、按兩下，說：「有肥。」若不夠肥，就自己吃。

多虧有建利仔，他很久未摸著野生的大隻蟳。孩子自台灣返來，他買給他們吃的也是台灣飼的蟳，他們僅在乎肥瘦，哪分得清本地外地、野生飼養。吃得起野生的大隻蟳也不只林建利，但是建利仔吃到蟳瘦，不會講什麼。

隔日大多數人晚飯吃飽，大局也差不多底定了，關電視，熄燈。回房前曾照雄拉長尾音嘆了一口氣在客廳，坐在床沿脫褲說：「輸到脫褲。」幾十年來，他始終相信國民黨 ，幫國民黨運動。除了最後輸贏，他更關心該黨在村內得票。兩項都輸也不是第一遍了，年輕人不會來問你這隻蟳肥否，買多少錢也不老實講。吃到蟳肉稀稀鹹鹹，他們還要騙你肥，好呷。

路上兩個年輕男人有說有笑，曾照雄豎起耳朵，這麼黯出來走動的人早就不是他熟識的人了。妻子說他「熱皮」，窗門終年不關，他需要知道外面的風吹草動。

野貓在翻垃圾？就在昨晚候選人站的地方，今晚變成落選人了，聲像似掐碎𧉽殼。𧉽殼比蟳殼薄，瘦𧉽更是一掐就碎。外頭有瘦𧉽碎滿地的聲，這種碎裂聲抓蟳人聽著不爽。

他在台北的女兒問：「阿爸，汝講戇一世，是世界的世，還是姿勢的勢？」他跑去建利仔家拜託人家關說，好讓曾平昇回去做警察，這叫戇一勢。他家昇仔那不用說，絕對是戇一世。跟昇仔同時做警察的，已經快要退休了，二十年，旗子搖一搖、凍蒜喊一喊、選票蓋一蓋，一下子就過去了。希望昇仔這只是半世，還有半世。昇仔回來投票 順便過年，過年還半個多月，看來是沒啥工作，他也不想問。（上）