馬克轉身回到車上，眼神中帶著一絲不易察覺的疲憊。簡知道，從這一刻起，他們的生活將不再相同。馬克的祕密身分，像一道無形的鴻溝，橫亙在他們之間。

車繼續行駛在回休士頓 的路上，但車內的氣氛已變得沉重。簡望著窗外飛速後退的風景，心中湧起一股說不出的失落。她曾經以為他們的旅行是逃離現實的烏托邦，卻沒想到，現實以如此戲劇性的方式，將他們重重拖回了地面。

車停在家門口，簡緩緩下車，腳步沉重。她回頭望向馬克，那雙曾經充滿溫暖和信任的眼睛，如今卻滿是迷茫和不確定。馬克欲言又止，最終只是輕輕點了點頭，彷彿在告別，又彷彿在致歉。

簡轉身，步履蹣跚地走向家門。她知道，這一夜，不僅是一場旅行的結束，更是她心中某個部分的失落。馬克的身影、他的微笑、他們共同度過的每一個瞬間，都像被風吹散的塵埃。她關上門，背靠著門板，深吸了一口氣。眼淚無聲地滑落，簡終於明白，有些旅程，一旦開始，就再也沒有回頭的路。而馬克，那個曾經與她並肩同行的人，已經永遠留在了那個充滿手電筒光束和低語的夜晚。

許多天她都沒有聯繫他。就在周末晚上，簡的手機跳出一則新聞：「邊界地區發生一起神祕爆炸事件，造成多人傷亡，警方正在調查中。」簡看著新聞，臉色變得蒼白。

她知道，這個爆炸事件可能與邊界的非法活動有關，也可能與馬克的工作有關。她依然掛念著他，她撥通了他的電話……（全文完）