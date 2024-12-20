陸老師那邊已經說得很清楚了，除非覺夏的身體恢復到這次生病前的狀態，否則學校是絕對不敢接收她回去的。

覺夏的住院費基本上把潘叔留下來的錢全部用光，覺夏出院以後，她們姊倆就要靠著許知春之前攢下來的積蓄生活了。能維持多久，許知春不敢想，但她知道自己不能放棄覺夏。

覺夏生病的時候，大概是兩歲那年夏天，潘叔和嬸嬸剛剛開了飯館，忙得四腳朝天。她在餐館後面的小院子裡帶著覺夏玩。下了雨，她牽著覺夏從房簷下面鑽出來，站在雨地裡跳舞。當天夜裡覺夏就發了燒，潘叔帶著她從小到大地輾轉去了好幾家醫院，直到被診斷為急性腦炎。小小的覺夏在醫院裡住了一個月才出院。對於她帶著妹妹淋雨的事，從小到大，叔叔、嬸嬸從來沒有埋怨過她一句。

想到這裡，許知春心如刀絞。自己欠他們太多。

配型檢查做得很順利，過程也比許知春想像中更加簡單。就是一下子被抽了十幾管血，讓許知春有點頭暈。

檢查是方雲輝陪她去的，她跟方雲輝說，因為自己從來沒有打算要認親，所以現在還不想見許佳沛和她的父母。方雲輝表示理解。

從醫院出來後，方雲輝說要請她吃飯，她沒有拒絕。她跟著方雲輝去了一家川菜館。

「佳沛的爸爸、媽媽都很感激你。」方雲輝說，「他們讓我一定向你轉達一下。」

許知春點點頭，什麼也沒說。

「其實命運這東西挺奇妙的。如果當初你父親不離開家，那說不定咱們很多年以前就認識，過年過節的都還要互相串門子。」方雲輝說。（五三）