「什麼崗位都可以的。」許知春小聲說，又覺得有點丟臉，找補地說：「我主要是想學習這個行業。」

「運營一個公司不容易，崗位現在只有打雜的和保潔員。如果這也可以的話，未免也太委屈你了。」凌宇騫有點抱歉地說。他在一個抽屜裡翻了一陣，找出了一張名片遞給許知春，「這個賈總，是我的朋友。他那邊現在在招人，你先投份簡歷過去，我回頭跟他打個招呼。」

許知春接過名片說：「謝謝凌哥。」

「那待會我讓莫莉把賈總的微信 推給你，你可以先和他聯繫一下。」

許知春點點頭。話說到此，她已經想走了。

「想喝點什麼？」

「不用了，凌哥。我先走了，我還有點事。」她逃一般地從凌宇騫的辦公室裡走了出來。

剛才掠過心底的一絲難受，已經釋然了。自己不愛凌宇騫，從來沒有愛過，連一絲感覺都沒有。她只是覺得，自己有點可笑。

曾幾何時，她以為自己在凌宇騫這裡，還閃著那麼一點光。可現在，那光輝不見了。自己其實什麼也沒有，什麼也不是。自己以前頂多就是凌宇騫逗個悶子玩把曖昧的消遣，現在，她連消遣也算不上了。

但工作還是要找。她一回到醫院，就用手機開始搜賈總的那個公司，結果卻詫異地發現，竟然就是自己之前已經投遞過簡歷，卻從未等來回音的一家公司。她啞然失笑。

放下手機，她看著病床上昏睡的覺夏，安慰自己般地想，其實現在也不是找工作的最佳時機。就算應聘成功，自己又怎麼能放著覺夏不管，心無旁騖地出去工作呢？（五二）