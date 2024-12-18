許知春從椅子上站起來，跟著她往後面走。莫莉小聲說：「你的事我跟凌總已經說過了。」許知春笑著說了聲「謝謝」。

凌宇騫一見她就噓寒問暖，又說：哎呀小春，你怎麼一下子瘦了這麼多，一定得多吃點。他還是很熱情，但即使剛才沒有聽到那兩個女孩的對話，許知春也能感覺到就是有什麼東西變了。又或許凌宇騫對自己從來都是這樣，只是自己一直活在某種錯覺裡，以為自己對他來說有著某種特別，而這種特別能在某時某刻，為自己提供便利。

自己的這種清高是怎麼來的呢？她在那一刻追問自己，又在同一時刻提醒自己別走神，自己來找凌宇騫，是為了求得一份工作的。可剛才那個追問自己的問題的答案，還是不受控制地衝進了腦海。

自卑。

正因為自卑，所以自己才裝得清高。從青春期開始，追求她的男生很多，可真正走近她的人卻幾乎沒有。她是從法場街火場裡被救出來的孩子，她的身上有武俠電影裡才會有的那種刀光劍影的故事。只是，那樣的情節，放在電影裡是跌宕起伏、豪情萬丈，可在現實裡，卻完全不是那麼一回事。

她記得自己跟第一個男朋友說起過自己的身世，他的臉色從聽到許海龍死在監獄 的那一刻，就已經開始變得不好。後來回想起來，他們的感情也確實是在那以後，才開始走下坡路的。

她也無數次在心裡，隱密地怨過潘叔和嬸嬸。救自己出來的時候，反正自己還小，為什麼乾脆不讓自己姓潘？自己就是普通人家的普通女兒，沒有私定終身又不得善終的爹和媽。

「你的事莫莉跟我說了。」凌宇騫說，「但是說真的，現在公司裡沒有什麼合適的崗位給你。」（五一）