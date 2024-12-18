圖／123RF

「是的，我喜歡用鏡頭記錄下大自然的美麗瞬間。」簡有些害羞地回答。

詹姆斯太太微笑著說：「那你們可要好好利用這次機會，這裡的鳥類品種繁多，一定會讓你們大飽眼福。」

「謝謝您的建議，我們一定會好好珍惜這次機會的。」馬克回答，他的眼神中充滿了期待。詹姆斯太太點點頭，轉身離開了。

簡和馬克繼續聊著天，他們的目光不時掃過大廳，觀察著周圍的人和事。她預感到，這次聚會不僅是一次觀鳥之旅，似乎暗藏玄機。

3

簡腦海裡還盤旋著早上在河邊的一幕，想像著那些偷渡客 的命運。她與馬克下車，雙腳剛剛落地，耳旁突然響起汽車的聲音。

水邊有一群偷渡客把水踩得嘩啦啦響，突然粉紅女郎來到了他們車上，遞給馬克一支雪茄，拋個媚眼，幫他點了火。他吸了兩口，她右手搭在馬克肩上，突然一屁股坐到馬克腿上，眼裡含著怒光，面帶狐疑地問：「你們倆真的是來這裡旅遊的嗎？怕是政府派來的臥底吧！」她面目猙獰地對簡說：「你男朋友我帶走了，他中了我的計，哈哈哈！」

粉紅女郎一陣大笑，只見馬克的身子突然軟了下來。女郎扛著馬克就下了車，逕直朝那輛白車走去，她留下一句：「他是人質了……」

簡「哇」的一聲大叫，出了滿身大汗。房車被她大喊大叫震動了一下，馬克摟著她的胳膊緊了緊：「胡喊叫啥，快睡！」原來她做了個噩夢。

窗外一片寂靜，一輪明月正落在水面，整個河面就像天上掉到地面上，灑滿了星星。有幾聲蛐蛐叫著，還有馬克的呼嚕聲……

美國與墨西哥 交界的格蘭德河（RIO GRANDE）長達兩千公里，這只是其中一個點。偷渡如此容易，幾乎達到了「自由」進出的程度。難以想像，每天將有多少人偷渡過河。

美國需要廉價的勞動力、龐大的消費市場，邊界旁的鎮上到處都是高檔洋房、郵輪，需要很多勞力，簡腦子裡充滿了白天大廳人們的議論聲。政府防守不嚴，睜隻眼、閉隻眼，百萬難民得過且過。

在艾米的帶領下，大家踏入了這片攝影師和觀鳥者低聲議論的土地。有人早一步到來，見證了那些潛行於邊界的幽靈──偷渡客。

「你們沒看到嗎？那些人就像影子一樣，一轉眼就不見了。」一個攝影師低聲對同伴說。

詹姆斯先生領著馬克走向自己那輛房車，手指輕輕敲擊著一個顯眼的槍眼，聲音低沉地說：「這是墨西哥人在河邊交火留下的痕跡，流彈無眼，竟也觸及了這片寧靜。大家還是注意安全，少管閒事！」

簡沉默不語，手中的相機成了她唯一的語言。然而，快門的聲音在那一刻顯得如此無力，一張成功的照片都未能捕捉。

「你怎麼樣，拍到了什麼嗎？」一個觀鳥者好奇地問簡。她搖了搖頭，沒有說話，只是繼續調整相機。時間在寂靜中流逝，直到一隊身著迷彩服的邊防軍出現在人們視野中。他們四人一組，武器在肩，步伐整齊地在人們的眼皮子底下巡邏。

「看他們那副樣子，偷渡客早就沒影了，這樣的巡邏有什麼用？」一個攝影師不滿地嘟囔著。

「可能只是為了給我們這些外來者一點安慰吧！」詹姆斯先生輕輕嘆了口氣。

簡抬起頭，注意到這片土地上豎立著許多金屬結構的偵查塔，像孤獨的守望者，幾十米的高度讓它們俯瞰著整個邊界。

「那些塔，你覺得真的有用嗎？」有人問。

詹姆斯望向遠方，沉默了片刻，然後回答：「在這個地方，有時候，我們只能依靠這些冰冷的機器，來給我們一點安全感。事實如何，誰知道呢？管他呢！」在他的話語中，透露出對這些擺設深深的懷疑。

4

為了節約開支，簡與馬克選擇將房車做為臨時的家。在那個不眠之夜，簡在夢境與現實之間游走，她隱約察覺到院子裡傳來的低沉私語和手電筒的光束在黑暗中搖曳。她伸手摸索，卻發現身旁空空如也，心中立刻明瞭，馬克定是去方便了。

在這朦朧的夜色中，她的思緒開始飄散，回想起即將畫上句號的旅行。儘管未曾盡覽大自然的奇觀異鳥，但這一路上的點點滴滴，已讓她心中充滿了感恩。

晨光初現之際，馬克輕輕將簡喚醒：「看來，我們得辦一場盛大的宴會，為我們的觀鳥之旅畫上完美的句點。簡，你有什麼拿手好菜，讓大家嘗嘗我們的手藝？」

簡揉了揉惺忪的睡眼，望著馬克，嘴角勾起一抹俏皮的微笑，「在這片荒野之上，我們能有什麼奢華？就用最樸實的食材，雞蛋 和蓮花白，炒出一鍋香氣撲鼻的炒麵吧。」（三）