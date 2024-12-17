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多州頻出現無人機掀陰謀論 關鍵問答一次看

威州基督教私校3死6傷 15歲女學生槍殺同學老師後自盡

法場街情事（五○）

桑文鶴

方雲輝在幾個小時後，就打來了電話，說是明天早上就可以去體檢。檢查的項目主要就是抽血，不會耽誤太長時間，做檢查的費用他會來出。又問許知春要了她的支付寶帳號，說體檢一完成，他就會把那五萬塊錢打過去。

許知春說好，她盡量讓自己的聲音聽起來像是在做一場交易。她很高興方雲輝從來沒問她，會突然改變主意的原因。

世界上的事有的時候真的不好說，上次見面還堅不可摧、不可動搖的意志，在短短不到兩個月的時間裡就分崩離析了。她現在不得不面對現實，那就是，她需要錢。

她去找過凌宇騫，就在他的公司裡。見了他才明白，他一直沒有回覆自己的微信，是因為他在歐洲的時候手機被偷，所以通聯一時間變得很不方便。這當然是真的，也當然只是他的一個藉口。更重要的原因是從前檯那裡聽來的，那個時候許知春正坐在旁邊的椅子上，等著他的助理去告知他自己來找他的消息，兩個年輕的前檯女孩正嘻笑著聊著八卦。

「我當時就想，出什麼差能出那麼長時間，原來是遇見愛情。，工作之餘，旅旅遊、度度蜜月……」

「那女的，是中國人還是外國人？」

「中國的，一個八線小演員，全身上下都整過。也沒演過什麼正經的電影，這次花錢去蹭紅毯。說白了就是個毯星。」

「不知道這次這個能好多久？」

「我看凌總挺認真的。莫莉給我說，好像凌總已經買了戒指，還訂了去馬爾地夫的旅行，弄不好要求婚呢。」

「哇，那這女的也算有點手段。」

莫莉就是凌宇騫的助理，過了一會，她笑嘻嘻地過來，通知許知春凌總已經開完會，現在可以見她了。（五○）

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