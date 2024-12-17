我大到我爺窯裡拿來我爺的棉花套子，已經大窟窿小眼睛，平日沾上的屎尿還沒有乾。我大把我爺裹住，隨便綑了一下，淺淺地埋在後院的山坡地上。

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我媽是眼看一家子人快捨完了，才下了決心。跟上遠房侄子張廣祿走陝西，是為了我兄弟和我，主要是為了富貴。我們這一門子，就這一個男娃一條根了，還餓得黃皮拉瘦，風都能颳跑。我媽也是為了她自己，考慮著不拉扯活一個兒子，怎麼養兒防老。如果再把我兄弟餓死了，她就活不下去了。我畢竟是一個丫頭，過兩年跟了人，也養活不了她。

我們出門是後半夜偷偷摸摸走的，給村裡誰都沒有說，只有我小大大知道。如果讓隊長牛根財知道，不把我媽往死裡打。我們什麼行李都沒有，身上一毛錢都沒有，一口饃饃都沒有，連女人家梳頭的梳子都沒有。我媽不識字，陝西在哪裡，一點都不知道。前面是溝是崖，只能眼睛閉著走，全部指望都在張廣祿手裡。他說去了陝西，給我媽找個好人家，能養活我兄弟和我三口人。

「掌櫃的，我領上水英和富貴走陝西去了，怕是再不得回來了。你把你的娃娃再看上一眼。」我媽讓我和我兄弟富貴跪在地上，給我大磕了一個頭。

跟著張廣祿走上出村的山梁梁，下了坡，就看不到村子了，看不到我家以前的大院子了，也看不到半山腰我們住了好幾年的土窯了，也看不到村裡那些白白的穿著層層梯田的彎曲小路了。我媽對著我大墳的方向道了個別。我媽真個神，以後幾十年，再也沒有機會回來看看……

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我大名字叫個牛天佑，名字好，但命不好。（五）